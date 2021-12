Vasútbarát Magyarország kormánya, így 2010 óta jelentős erőforrásokat mozgósítva folyamatosan javítja a tiszta és energiahatékony közlekedési mód versenyképességét, a vasút térnyerését – közölte Mosóczi László, az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) közlekedéspolitikáért felelős államtitkára csütörtökön Budapesten sajtótájékoztatón, ahol az utasok javaslatai alapján is bővülő, december 12-én életbe lépő 2021/2022-es vasúti menetrend változásait ismertették.

Az államtitkár hangsúlyozta, hogy a vasúti kínálat minőségét az infrastruktúra, a járműállomány és az állomások állapota mellett alapvetően befolyásolja a menetrendi kínálat is. Az idén nyáron első alkalommal indították el kísérleti jelleggel a vasúti menetrendi tervezetek széles körű, online véleményeztetését.

A beérkezett több mint háromezer érdemi, építő jellegű észrevétel alapján számos módosítást építenek be az új vasúti menetrendbe.

Fotó: Shutterstock

Mosóczi szerint az utasok európai színvonalú kiszolgálása érdekében korszerűsítik, villamosítják a pályahálózatot, az emeletes motorvonatok is közlekednek, a magyar fejlesztésű és gyártású IC+ vasúti kocsik a nemzetközi és távolsági forgalomban teszik kényelmesebbé, vonzóbbá a vasúti közlekedést, emellett

folyamatosan újulnak meg a vasútállomások is, melynek leglátványosabb példája a Nyugati pályaudvar utascsarnokának műemléki rekonstrukciója.

Mosóczi rámutatott arra is, hogy az új menetrendben a pusztaszabolcsi és a hatvani vonalon elvégzett pályafelújításoknak köszönhetően gyakrabban és gyorsabban járnak a vonatok Érd, Százhalombatta, Dunaújváros felé. Példaként említette, hogy Budapest és Dunaújváros között 20 perccel rövidül, egy óra közelébe csökken a menetidő. A Hatvanból és Gödöllőről reggelenként elinduló új zónázó vonatok pedig az eddigieknél 15 perccel hamarabb futnak be a fővárosba.

A menetrendváltástól a most még csak munkanapokon a Budapest Déli pályaudvar és Tatabánya között közlekedő szerelvények a hétvégén is járnak majd, vagyis félóránként, Oroszlányig pedig óránként indul vonat szombaton és vasárnap is.

Több elővárosi szakaszon is meghosszabbodik az üzemidő,

így például a dunaújvárosiak az utolsó járattal a jelenleginél két órával később is hazavonatozhatnak a fővárosból.

Az államtitkár arra is kitért, hogy

jelentős kínálatbővítést vezetnek be az Esztergom–Komárom vonalon.

Az Esztergom és Süttő közötti szakaszon munkanapokon 8 pár vonat közlekedik majd, a csúcsidőszakokban óránkénti indulásokkal, csatlakozással a budapesti járatokhoz Esztergom-Kertváros állomáson. Három-négy vonat meghosszabbított útvonalon Esztergom és Komárom, ebből egy vonatpár Esztergom és Székesfehérvár között közlekedik majd.

Mosóczi arról is beszélt, hogy a Székesfehérvár–Pusztaszabolcs vonal fontos szerepet tölt be a megyeszékhely elővárosi forgalmában, ezért munkanapokon reggel és délután új vonatpárok indulnak a munkába és iskolába járást segítve.

Az új menetrendben új közvetlen vasúti kapcsolat jön létre a Kecskemét–Cegléd–Szolnok útvonalon munkanapokon egy reggeli járattal, a délutáni időszakban 60 percenként indulókkal. Sokak kérésére a Győrt Kaposvárral és Péccsel összekapcsoló Helikon InterRégió vonatok megállnak majd Balatonfenyves alsón és Várdán.

Az ITM államtitkára rámutatott arra is, hogy

a nemzetközi szolgáltatási kínálat egyebek mellett Arad, Kolozsvár, Munkács, Kassa, Graz és Ljubljana irányába is bővül.

Mosóczi szerint az év utolsó hetében is sokakat érintő változás lép életbe, a Budapest elővárosi vasútvonalak többségén feloldják vagy érdemben mérsékelik a karácsony és újév között korábban alkalmazott közlekedési korlátozásokat.

A közösségi közlekedést gyakran használók legközelebb jövő tavasszal tehetnek észrevételeket, javaslatokat a vasúti menetrendek tervezéséhez. A hosszabb távú tervek szerint az elektronikus egyeztetést az összetettebb helyközi autóbuszos menetrendekre is kiterjesztik majd.

Homolya Róbert, a MÁV Zrt. elnök-vezérigazgatója hangsúlyozta, hogy a december 12-én életbelépő új vasúti menetrendben nagyobb kínálatot biztosítanak az utasoknak, a fővárosi elővárosi és távolsági szolgáltatásban több InterCity közlekedik majd.

Négy évvel ezelőtt 130-140 InterCity közlekedett a MÁV hálózatán, az új menetrend életbe léptetésével ez a száma 200-ra növekszik. A szolgáltatás folyamatos bővítése annak köszönhető, hogy jobb állapotban vannak a vasúti pályák, a gördülőállomány folyamatosan fejlődik – mondta a MÁV Zrt. elnök-vezérigazgatója.