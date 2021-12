Baj a szárnyaló energiaár, figyelmeztet a szabolcsi kamaraelnök

Az októberi szállítási átfutási idő hosszabb lett, mint az előző hónapban, és a dinamika erősödött, jelezve a globális ellátási láncok működésében továbbra is érzékelhető problémát. Egyes területeken az év folyamán jelentős keresletcsökkenéssel kellett számolni, gyakoriak voltak a beszállítói fennakadások, és komoly gondot okozott fenntartani a foglalkoztatotti létszámot. Likviditási problémák napjainkig fennmaradtak. Az enyhítésükre létrehozott új Széchenyi Kártya konstrukciók ügyintézését folyamatosan végezzük, forgalmunk ezen termékek esetben jelentősen megnövekedett. A vállalkozókat több programmal segítjük, kiemelném a Modern Vállalkozások programját, melynek fő célja a magyar kis- és középvállalkozások informatikai képességeinek fejlesztése. Az Országos Vállalkozói Mentor program pedig a vállalkozások versenyképességének és hatékonyságának növelését támogatja. Aktívan közreműködünk a foglalkoztatási paktumok tevékenységében, melyek egyre több munkáltatói igényt fogadnak be és értékelnek hónapról hónapra. A képzések támogatása mellett bérjellegű támogatásokat is igénybe lehet venni.