Masszív méretű Magyar Közlönyt adott ki éjjel az állam, amelyben több fontos törvényt és rendeletet is megváltoztattak. Az egyik legfontosabb és legtöbbeket érintő például a családok támogatásaira vonatkozó rendeletek módosítása. Bár gyökeres változásokra nem kell számítani, inkább pontosítások történtek az eddig nem egyértelmű részeknél, így is lesznek olyanok, akiknek az életét befolyásolják a most hozott rendelkezések.

Az egyik legfontosabb például, hogy a módosítás értelmében új lakás építéséhez, vásárlásához és használt lakás vásárlásához, bővítéséhez, ha a fiatal házaspár a korábban megelőlegezett családi otthonteremtési kedvezményt vett igénybe, megelőlegezett családi otthonteremtési kedvezményre irányuló újabb támogatási szerződést csak akkor köthetnek, ha a korábbi szerződésben foglalt gyermekvállalás maradéktalanul teljesült,

vagy a korábbi támogatási összegnek legalább a nem teljesült gyermekvállalásra jutó hányadát visszafizették

– olvasható a Közlönyben.

Szintén változott az is, hogy a csok immár új lakás építése esetén a használatbavételi engedélyről szóló határozat, a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági dokumentum vagy az egyszerű bejelentéshez kötött új lakóépület felépítésének megtörténtét igazoló hatósági bizonyítvány kiállítását megelőzően a már megkötött, családi otthonteremtési kedvezmény igénybevételéről szóló támogatási szerződés szerinti támogatási összeget megalapozó gyermekszámon felül további – a támogatási kérelem benyújtását követően a 12. várandóssági hetet betöltött, megszületett vagy örökbefogadott meglévő gyermekre is igényelhető.

Fotó: Shutterstock

Szintén módosították a családok támogatásaira vonatkozó kormányrendeletet is, ahol olyan részeket pontosítottak, hogy

például tetőtér beépítés esetén akkor érvényes a támogatás, ha a beépítés az építmény térfogatnövelésével nem jár.

A három- vagy többgyermekes családok lakácélú jelzáloghitel-tartozásainak csökkentéséről szóló rendeletet pedig úgy módosították, hogy abba már bekerült a lakáscélú pénzügyi lízingszerződés is, azaz nem csak jelzáloghitel-szerződésekre lehet igényelni január elsejétől.