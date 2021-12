Lesújtó számokat közölt a Parlamentben Matolcsy György

Idén és jövőre is öt százalék körüli lehet az infláció, ezzel számol most a Magyar Nemzeti Bank (MNB) - közölte szerdán a Parlamentben Matolcsy György, a jegybank elnöke, ahol az MNB 2021-es évéről számolt be.

2021.12.01 | Szerző: F. A.

A Reuters beszámolója szerint várhatóan csak 2022 negyedik negyedévére tér vissza az áremelkedés mértéke a jegybanki 2-4 százalék közötti toleranciasávba. Az MNB elnöke emellett arról is beszámolt, hogy a jegybank hamarosan megszünteti tavaly májusban indított államkötvény-kibocsátási programját. A programot kivezetését már korábban elkezdték, folyamatosan csökkentve a heti vásárolt kötvény-mennyiséget. Ennek megszüntetésére azért van szükség, mert Matolcsy György szerint az alapkamat és az egyhetes betéti kamat folyamatos emelése már nem elég fegyver az infláció visszaszorítására. Fotó: Koszticsák Szilárd / MTI Csütörtökön az MNB várhatóan ennek ellenére tovább emeli majd az egyhetes betéti kamat mértékét, amely már most is 2,9 százalékon áll, jóval magasabban a 2,1 százalékos alapkamathoz képest. Az inflációval kapcsolatban egyébként részleteket a december 14-re várt jegybanki inflációs jelentés közöl majd, de Matolcsy György kiemelte, a magas infláció miatt a jegybank jövőre is folytatja szigorú monetáris politikáját. Óriási kamatemelést jelentett be a jegybank Jelentős kamatemelésről döntött kedden a Magyar Nemzeti Bank (MNB) monetáris tanácsa.

