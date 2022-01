A Vantage Towers toronyvállalat szorosan együttműködik az iparág számos szereplőjével, így a mobilszolgáltatókkal is. Tavaly több olyan stratégiai megállapodást kötött, amely a bázisállomások hatékony kihasználásán keresztül Magyarország hálózati lefedettségének javítását célozza. Tornyain például az Antenna Hungáriával márciusban indított partnerség értelmében a hírközlési vállalat a szolgáltatásaihoz szükséges berendezéseket telepített, és helyezett üzembe, a Delta Systemsszel pedig 5G-, IoT-, Ipar 4.0- és Smart Building-megoldások kiépítéséről állapodott meg. A Vantage Towers a passzív bázisállomás-elemeinek kiszervezésével támogatja az eszközök hatékonyabb hasznosítását, így akár a kormányzati, akár a mentő vagy a rendvédelmi szervek mobilkommunikációs kapacitását is növelni tudja. Ezenfelül lehetővé teszi az új generációs mobiltechnológia vidéki, széles körű bevezetését is. A vállalat a villamos energia száz százalékát megújuló forrásokból állítja elő.

Fotó: KALLUS GYÖRGY / VG

A Vantage Towers építette ki a kézilabda Európa-bajnokságra készült multifunkciós aréna beltéri antennarendszerét a Népligetben, valamint a szegedi Pick Aréna antennarendszerét, aminek köszönhetően az új csarnokokban mindhárom nagy mobilszolgáltató teljes lefedettséget kínálhat az ügyfeleinek. A vállalat 2022-re is ambiciózus növekedést tervez: jelentősen bővíteni kívánja bázisállomásainak számát és a bázisállomásokon való jelenlétet is.

„A szolgáltatók sokat fizetnek a frekvenciákért, így a közös bázisállomás-használattal és bizonyos esetekben közös antennahasználattal csökkenthetik a költségeiket, de a megosztott struktúra a tájkép és az energiahasználat szempontjából is észszerű. A mobilszolgáltatók mellett egyre több területről jelentkezik igény a bázisállomások használatára például a szabad frekvenciákon működő IoT szolgáltatásokat nyújtó vállalatok részéről, de meteorológiai vagy egyéb tudományos mérésekre is használhatók a bázisállomások” – mondta a VG-nek Budai J. Gergő, a Vantage Towers elnök-vezérigazgatója. A publikus szolgáltatókon kívül is egyre nő a kereslet a privát hálózatok és a nagyobb beltéri lefedettség iránt is a különféle, IoT-hoz kapcsolódó szolgáltatások révén. A Vantage Towers aktív mindkét utóbbi szegmensben is, legyen szó akár ipari parkokról, szállodákról, irodákról vagy lakóépületekről.