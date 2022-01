Meglehetősen gyengén teljesített, 15-20 százalékkal visszaesett tavaly a hazai autóipar a globális nehézségek következtében, a gyárak többször leálltak az alkatrészhiány miatt, mindez rányomta a bélyegét a beszállítói láncok teljesítményére is

– mondta a VG-nek a Magyar Járműalkatrész-gyártók Országos Szövetségének (Majosz) elnöke. Nyirő József kiemelte, hogy egy autó nem készülhet el, ha bármelyik alkatrész hiányzik belőle, ezért is okozott nagy gondot az alapanyag- és a csiphiány, illetve a szállítási nehézségek is. Pedig jelentős a járműgyártás rendelésállománya. Az ágazat tavalyi teljesítményének negatív hatásai annyira még nem gyűrűztek be a beszállítókhoz, hogy emiatt gyárbezárásokra, jelentősebb elbocsátásokra lett volna szükség, a cégek tartalékokból és állami támogatásokból maradt a felszínen.

Fotó: Szabó Imre / Délmagyarország

Viszont mivel a tartalékaik fogynak, számukra kulcsfontosságú lesz az idei év. A Majosz elnöke egyelőre kiemelt idei kockázatnak nevezte az energiaköltségek drasztikus emelkedését. Ez ráadásul a piacot is torzítja, mert hatalmas versenyhátrányba kerülhetnek azok a vállalkozások, amelyeknek a lejárt áramvásárlási szerződésük helyett magasabb áron kell újat kötniük.

A járműgyártás egyébként is energiaigényes, a jelentős drágulás pedig főként a kkv-knak hatalmas teher, amelyeknek ezért az év során szükség lehet valamilyen támogatásra. Sokuknak a munkaerő költségeinek emelkedése is jelentős kiadásnövekedést okoz, amit nehezen tudnak beépíteni az áraikba,

ezért e kedvezőtlen hatást általában a hatékonyságuk növelésével próbálják kompenzálni. Ám közben lassan minden járműipari beszállítónál eléri a plafont a hatékonyságjavításban rejlő lehetőségek kihasználása, ugyanis már évek óta optimalizálják a folyamataikat, így mára meglehetősen csekély mozgásterük maradt. A nagy rendelésállomány és a növekvő költségek miatt az idén veszteségessé is válhatnak, ez pedig jelentős kockázat az egész szektor számára.

A globális ágazati előrejelzések szerint a szállítási nehézségek és a konténerválság arra ösztönzi a gyártókat, hogy rövidüljenek az ellátási láncok, aminek a kelet-közép-európai országok lehetnek a nyertesei. A magyarországi piacon egyelőre nem tapasztalható ilyen folyamat. Bár a szállítási költségek már elszálltak, még mindig a távol-keleti gyártók vezetnek árversenyben – mutatott rá Nyirő József. Hozzátette, épülnek ugyan helyi akkumulátorgyárak és az ezeket kiszolgáló üzemek, de több távol-keleti vállalat elkezdett európai gyárakat felvásárolni, így végső soron továbbra is náluk keletkezik a profit.

A hazai autóipari beszállítóknak tavaly romolhatott a nyereségessége az alapanyagok, a szállítás és a raktározási költségek együtt mintegy 10 százalékos drágulást eredményező növekedése miatt. A nyereségesség alakulása persze attól is függ, hogy termékeik árának hány százalékát teszik ki az említett költségek, illetve hogy ebből mennyit tudtak a gyártók saját áraikba beépíteni.

A 750-800 magyarországi autóipari beszállítón belül a legnagyobb súlyt a kkv-k képviselik.

A Majosz elnöke szerint az idén az energia és az alapanyagok drágulása miatt 10 százalék körüli, de akár 20 százalékos áremelkedésre is lehet számítani. Ennek ellenére a legtöbb gyártó bizakodik, hogy év közben javulni fog a helyzet, és december végére talpra áll az autóipar. Az viszont nem kérdés, hogy a rendelésállomány bőséges marad.