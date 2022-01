Március 9-ig maradt idő arra, hogy hatályba lépjen a 3-as metró Határ úti megálló aluljárójának felújítására és akadálymentesítésére tavaly decemberben a főváros és a nyertes vállalkozó között megkötött szerződés. A Göncz Árpád Városközpont esetében ugyanez a dátum április 4-e. Ha ez nem történik meg, az azt jelentené, hogy az M3-as metróvonal felújításának zárásáig, 2023 végéig nem lesz megoldva a két megálló akadálymentesítése. Ezeknél csak az aluljárók rendezésével lehet elérni akadálymentesen a felszínt.

Fotó: Máté Krisztián / Ripost

Mivel a metróvonal rekonstrukciójának uniós támogatását egyebek mellett a teljes akadálymentes hozzáférés megteremtéséhez kötötték, ez a szcenárió veszélybe sodorja a projekt célkitűzéseit, amelyek alapján az Európai Bizottság jóváhagyta a beruházás finanszírozását. Ez végső soron pénzvisszafizetéshez és bírsághoz is vezethet. Az M3-as felújítása az 1,9 milliárd forintos tervezési díjon kívül 217,4 milliárd forintba kerül. Ebből 172,7 milliárd uniós forrás, 44,7 milliárdot a hazai központi költségvetés, a főváros pedig 5,5 milliárdot finanszíroz.

A főváros a helyzet megoldására egyetlen utat lát: plusz pénzt kér a kormánytól. A Főpolgármesteri Hivatal tájékoztatása alapján a megkötött szerződések hatályba léptetéséhez szükséges a források biztosítása, melynek érdekében megvalósítási megállapodást kötne a kormánnyal. Karácsony Gergely főpolgármester ezért Palkovics László innovációs és technológiai miniszterhez fordult közbenjárásért, és tárgyalást kezdeményezett a részletekről.

Hogy mi a kabinet illetékessége az ügyben, azt a városháza egy 2020 februári Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa üléssel magyarázta. A városvezetést és a kormányzat ezen az egyeztetőfórumon határozatot fogadott el "a metrófelújítás és az állomások akadálymentesítésének támogatásáról azzal, hogy a támogatás konkrét összegének meghatározhatóságáért a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) folytasson le feltételes közbeszerzési eljárást a kivitelezésre". Ugyanakkor az is tény, hogy sem akkor, sem azóta sem a támogatás összegéről, sem a finanszírozás megoszlásáról nem született döntés.

A BKK mindenesetre tavaly tavasszal kiírta, majd eredményesen lefolytatta a közbeszerzési eljárásokat. Kilátásba helyezte, hogy a konkrét munkálatok 2021 végén megkezdődhetnek. Ez elmaradt, jelen állás szerint a legoptimistább forgatókönyv esetén is áprilisban indulhat el a kivitelezés, amely tervezetten 540 napot vesz igénybe. A tendert mindkét esetben a Strabag Generálépítő Kft. nyerte el.

A Határ útnál az egyösszegű nettó ajánlati ár csaknem 2,1 milliárd forint, amely egy bruttó 10 százalékos tartalékkerettel egészül ki. Így a végső bruttó összeg 2,93 milliárd forintra rúg. Ennek az előteremtése a sürgetőbb a rendelkezésre álló szűk időkeret miatt.

A kormányzati forrásbiztosítás teljesülése már csak az idő rövidsége miatt is kérdéses. Ráadásul a VG számításai szerint a városvezetésnek nem is kellene feltétlenül a kabinetre várnia. Ahogy arról lapunk többször beszámolt, egy csaknem másféléves huzavonát követően tavaly augusztusban a BKV és a Swietelsky Vasúttechnika aláírták a 3-as metró alagúti rekonstrukciójának legújabb szerződésmódosítását. Ez mintegy 6,5 milliárd forinttal emelte meg az eredetileg 47,8 milliárd forintos értékű megbízást. A BKV akkor 9,5 milliárdos drágulásra talált forrást a metróprojekt Támogatási Szerződésének keretein belül, ennek engedélyezését is kérte az Innovációs és Technológiai Minisztériumtól. A szaktárca azonban ennek harmadát megalapozatlannak találta.

Ezzel éppen 3 milliárd forint – ráadásul részben eredetileg is a metróvonal akadálymentesítésére előirányzott forrás – szabadult fel, amiből a Határ úti akadálymentesítés tehát minden további külső finanszírozás bevonása nélkül megvalósítható lenne. Ehhez legfeljebb technikai módosításokat kell végrehajtani, és a BKK által szignózott vonatkozó szerződést a BKV-ra átruházni. Hogy miért nem ebbe az irányba tesz lépéseket a főváros, az egyelőre nem derült ki.

Pedig a 3-as metró 2017 óta tartó és a legutóbbi időpont szerint 2023 első negyedévében befejeződő felújításának egyik kulcskérdése az akadálymentesség.

Brüsszel még 2018 februárjában pont azért függesztette fel az M3-as támogatási kérelmének elbírálását, mert kevesellte a mozgásukban korlátozottakra vonatkozó vállalásokat. Ezt az akkori városvezetés a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetségével aláírt együttműködéssel orvosolta, amelyben ígéretet tett a metróvonal mind a húsz megállójának akadálymentesítésére 2023 végégig. A beruházás uniós értékelése csak ezek után folytatódhatott.

Amennyiben a Határ út „időzített bombát” sikerül is hatástalanítani, következik a Göncz Árpád Városközpont ügye. Az itteni gyalogos aluljáró felújítását, valamint a felszíni akadálymentesítés feladatát a Strabag Generálépítő bruttó 5,55 milliárd forintért végezné el. A főváros erre sem tud fedezetet nyújtani, a kormánynak benyújtott támogatási igény erre a feladatra is vonatkozik. Itt felmerül, hogy vajon az EIB-vel kötött fejlesztési hitelkeret nem jelent-e gyorsabban hozzáférhető forrást, és hogy a kútba esni látszó frankfurti használt villamos-beszerzésre szánt nyolcmilliárdos keret nem fordítható-e erre.