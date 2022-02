Milyen feltételekkel kérhető csekk a gépjárműadó befizetéséhez?

- tette fel a sokakat érintő, aktuális kérdést az Írisz Office szakértői csapata.

10032000-01079160 - ez a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) belföldi gépjárműadó bevételi számlájára. Kézenfekvő megoldás tehát a banki átutalás, de az alábbiakban részletezett feltételek teljesülése esetén választhatjuk a csekken történő fizetést is.

Ha természetes személyként az utóbbit választjuk, akkor február 15-től a +36-30-344-4304-es telefonszámra küldött SMS-sel igényelhető a csekk. Az SMS-be a “CSEKK” szót, utána egy szóközt, majd az adóazonosító jelet kell beírni.

A szolgáltatás az alábbi feltételekhez kötött:

csak természetes személy veheti igénybe, aki pénzforgalmi számla nyitására nem kötelezett

egy naptári évben kétszer igényelhető csekk ugyanazokkal az adatokkal SMS-ben

kizárólag a gépjárműadó befizetéséhez lehet csekket kérni

A NAV a beérkezett igényre kettő csekket postáz az igénylő levelezési címére. Amennyiben az adóhatóság számára nem ismert a levelezési cím, úgy a csekkeket az igénylő tartózkodási helyére küldi. Amennyiben a tartózkodási hely címét sem tudja a NAV, úgy a csekkeket az igénylő lakóhelyére postázza.

Az adóhivatal arra is felhívja az érintettek figyelmét, hogy ha gépjárműadó-mentességre jogosultak, akkor a GJADO jelű adatlapon erről bejelentést tehetnek. Az adatlapot papíron és elektronikusan is be lehet benyújtani a NAV-hoz. A nyomtatvány elektronikusan elérhető az Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazásban (ONYA) és a NAV honlapján az Általános Nyomtatványkitöltő Keretprogramban (ÁNYK).