Nagy segítséget jelenthet a családoknak a 2022 februárjában esedékes SZJA-visszatérítés, vagyis a családi adóvisszatérítés. Mivel szinte nincsen olyan ház vagy lakás, amelyen ne akadna akár évente valamilyen felújítási vagy átalakítási munka, Brumár Péter, az Építőanyag.hu szakértője és Füstös Zsolt építkezési kivitelező sorra vette, hogy milyen munkák végezhetők el, illetve milyen építőanyagok vásárolhatók meg 300 ezer, 500 ezer és 800 ezer forintból.

Érdemes különválasztani a munkadíjak és az építőanyagok árát. Pontosan tervezni ez utóbbival lehet

– hangsúlyozta Brumár Péter.

Ha 300 ezer forintos SZJA-visszatérítés

Kisebb lakásban ez az összeg elegendő a nyílászárók cseréjének munkadíjára is. Füstös Zsolt kivitelező elmondta, hogy például egy 1980-as években épült társasházi kis lakásában négy ablak és a bejárati ajtó cseréjének díja 200-250 ezer forint + áfa, de ez a munkadíj felmehet akár 300-350 ezer forintra is.

Két nem túl drága, nem munkaigényes lépéssel újjászülethet a fürdőszoba a 300 ezres összegből: ha újrafestik a falakat és kicserélik a fürdőszobai szerelvényeket.

„A munka csiszolással, gletteléssel kezdődik, majd a szakszerűen glettelt felület száradása után hordjuk fel több rétegben a festéket. Nem árt jó pára- és légáteresztő, mosásálló falfestéket választani. Festés után jöhet a szerelvények (csaptelepek, zuhanyfej) cseréje” – mondja Füstös Zsolt. Mint azt a kivitelező elmagyarázta, a munkadíjak meghatározása mindig több tényezőtől függ: az ingatlan típusától, korától, a felújítandó helyiség(ek) méretétől, az elvégzendő feladatoktól és a beépítendő anyagoktól. A fürdőszoba felújítása esetén például nem mindegy, hogy régi társasházi lakásról, új társasházi lakásról vagy önálló házról beszélünk. Az sem mindegy, mi mindent szeretnénk cserélni.

„Ha valaki kizárólag a szanitereket szeretné cserélni a fürdőszobában, annak a kiszállási díja 50 kilométeren belül 30 ezer forint, a rezsióradíja szakemberenként 8500 forint + áfa” – magyarázta Füstös Zsolt kivitelező.

Ha javításra van szükség, hibakereséssel együtt 15 ezer forint + áfa a kiszállási díj és 8500 forint + áfa az óradíj.

„Megvalósíthatjuk régi álmunkat is, egy profi, mutatós kerti sütőt építhetünk és egy ma divatos magaságyást. Egyik megépítése sem kíván külön szakértelmet, a kerti sütő kialakítását egy korábbi blogbejegyzésünkben lépésről lépésre bemutattuk” – ajánlja Brumár Péter. A sütőhelyhez a 300 ezer forintból még a fém kiegészítőket is megvásárolhatjuk, belefér az összegbe, ráadásul a kellékek télen is a helyükön maradhatnak, mert fagyállóak. A magaságyásba akár fűszernövényeket is ültethetünk, és frissen használhatjuk fel a sütögetéshez.

Ha 500 ezer forint az adóvisszatérítés

Az ereszcsatornát bármelyik évszakban kicserélhetjük, csak arra kell ügyelnünk az időpont kiválasztásánál, hogy figyeljük az időjárás-jelentést, ne legyen aznap eső vagy hó. Egy régebbi ház külsején esztétikai szempontból is sokat javít a vadonatúj ereszcsatorna, ráadásul biztonságos megoldás, mert megvédi a falat a beázástól. Az igényeinknek megfelelően alumínium, acél vagy PVC ereszcsatornát is választhatunk.

Ha csak nem vagyunk valódi, tapasztalt mesterek, jobb ezt a munkát szakemberre bízni, mert a csatornának évtizedekig kell védenie a házat.

Mint azt az építési kivitelezőtől megtudtuk, az ereszcsatorna cseréjénél 3 méteres magasságig az ár méterenként 2 ezer Ft körül mozog. Háromméteres magasság felett már állványozásra is szükség van, ezért annak a munkadíját és az állványzat árát is bele kell számolni a költségvetésbe.

Ha régi padló megkopott, néhol sérült, akkor megérett a cserére. Bár ezt a munkát alapesetben az egész lakásban érdemes egyszerre végezni, mert az azonos felület nem csak sokkal szebb, de tágítja is a teret, arra is van mód, hogy csak egy helyiségben cseréltessük. Először válasszuk ki a padlót, vegyük figyelembe, milyen színek illenek a lakáshoz. Nézzük meg a kopásállóságát, mert ahol gyerekek vannak, ott ez sem utolsó szempont. Nagyon fontos, hogy kellően alászigeteljük a padlót, mert így jobb lesz a hőérzet.

Fotó: Andy Dean Photography

„Ma már minden igényt kielégítenek a korszerű padlóalátétek. Magas hőszigetelő tulajdonságútól az egyszerűbb habszivacsig, padlófűtéshez vagy hagyományos fűtéshez egyaránt találhatunk. A szegőléceket, kiegészítőket is ki tudjuk választani a padló színéhez” – fejti ki Brumár Péter, az Építőanyag.hu szakértője.

A laminált padló lerakása legalább 2.500 forint + áfa négyzetméterenként, szigeteléssel együtt. A szegély felrakása méterenként 200 forint + áfa. Húsz négyzetméteres helyiségnél ez 54 ezer forint + áfa, 30 négyzetméteres szobánál 81 ezer forint + áfával számolhatunk.

Egy nagyméretű szobából akár két kisebbet alakíthatunk ki gipszkarton segítségével a gyerekek igényeinek megfelelően. Akár beépített bútorokat, polcokat is készíthetünk belőle, ahol a gyerekek a könyveiket, játékaikat, tanszereiket tarthatják. Mennyezet vagy fal gipszkarton borítása 2.500-3.500 forint + áfa négyzetméterenként, ám a gipszkarton polc kialakítása már eseti, egyedi munka, így rezsióradíjas, körülbelül 8.500 forint + áfa óránként.

A kőburkolat dekoratív, hangulatos, elegáns akár beltérre, akár kültérre. Burkolhatjuk vele a nappali egyik falát, egy falrészletet az előszobában vagy a teraszunkon. Vigyázzunk, ne uralja a teret, mert könnyen nyomasztóvá válhat, igazi szépségét a tér, a fehér vagy pasztell színű festett fal emeli ki. Akár természetes kőburkolatot választunk, akár betont vagy mutatós, gipszből készült falburkolót, a hatás nem marad el, a lakás újjászületik.

Ha 800 ezer forint az adóvisszatérítés

Ekkora összegből már kicserélhetjük, vagy lerakhatjuk a kertünkben a térkövet, nagyobb felújítást végeztethetünk a fürdőszobában, kicseréltethetjük a családi házunk ablakait, kifestethetünk 1-2 szobát, szigeteltethetjük a padlásunkat. „Utóbbi munka esetén a szarufák szigetelésének díja négyzetméterenként körülbelül 2.500 forint + áfa. Szobafestésnél pedig úgy kalkulálhatunk, hogy két gletteléssel és két festéssel a munkadíj 3 ezer forint + áfa négyzetméterenként” – mondja Füstös Zsolt.

Járdák, pihenőhelyek kialakításakor a saját kertünkben, nyaralónkban kerüljük az öncélú térkövezést. A kert a fáktól, bokroktól, virágoktól szép, csak kiegészíti a szép járdalap, térkő.

A 800 ezer forintos összeggel már komolyabb fürdőszobai átalakítást is végezhetünk, ez vagy a munkadíjra vagy a szaniterekre, csempékre lesz elegendő.

Fürdőkád helyett például tusolót építhetünk be, vagy fordítva. Kicserélhetjük a szanitereket, új csempét, padlólapot rakhatunk le. A munka egy részét mi magunk is elvégezhetjük, a bontás, a törmelék elszállítása nem igényel szakértelmet. A szakipari munkákat hagyjuk egy rutinos szakemberre, akitől segítséget is kaphatunk, mit vásároljunk meg.

Mekkora munkadíjjal számolhatunk? Nem mindegy, hogy régi társasházi lakásról, új társasházi lakásról vagy önálló házról beszélünk, de az sem, hogy mi mindent szeretnénk cserélni. „Ha egy klasszikus, 1960-as években épült lakás fürdőszobáját vesszük alapul, akkor a felújítás munkaköltsége 650 ezer forint + áfa” – mondja Füstös Zsolt.

Ebbe beletartozik, hogy rákötünk a régi, meglévő csatornára, a vízgerincre, levesszük a szanitereket, a megfelelő szakember leveri a csempét, végig kibontjuk a gépészeti részt, és újracsövezünk, majd felrakjuk az új csempét és az új szanitereket.

Érdemes a felújítási munkákhoz olyan, engedéllyel és tanúsítvánnyal rendelkező kivitelezőt keresni, aki leinformálható, megbízható, referenciával, végzettséggel rendelkező, a maguk szakterületén profi alvállalkozókkal dolgozik – összegezték a szakértők.