Nincs más megoldás az egyre égetőbb magyarországi sofőrhiányra, mint a fokozatos jövedelem felzárkóztatás a nyugat-európai szintre.

Egyrészt elöregedett, másrészt külföldre szerződött a magyar sofőr társadalom jelentős része, a magyar árufuvarozó cégek belföldön és a nemzetközi színtéren is komoly munkaerőhiánnyal küzdenek,

olyannyira, hogy már nem csak a szállodaiparban, de a gépjárművezetők körében is megjelentek a Fülöp-szigeteki munkavállalók is. A magyar fuvarozó cégeknek nem csak az akár másfél millió forintos jövedelmet kínáló külföldi munkaadókkal, hanem a belföldi piacvesztéssel is szembe kell nézniük, ami a magyar állami költségvetésnek is bevételkiesést jelent, hiszen a megbízásokat elnyerő lengyel, román, bolgár és szlovák vállalatok nem itt fizetnek adót- figyelmeztetett a VG Podcast stúdiójában Dittel Gábor, a Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozó Ipartestülete, a NiT Hungary ügyvezető főtitkára.

Fotó: Kelemen Zoltán Gergely/MTI

Elmondta, hogy 2022-ben az eddigi tendenciák szerint a belföldi gépjárművezetők reálisan 400 ezer forint körüli nettó jövedelemmel, a nemzetközi áruszállítást végzők 600-650 ezer forintos jövedelemmel számolhatnak. A magyar sofőrök itthon tartása érdekében mielőbb el kell kezdeni a jövedelem felzárkóztatást, a napidíjas költségátalányt megemelve elszakadni a minimálbéres bérszerkezettől.

A sofőr társadalom számára az elérhető nyugdíj összege sem mellékes, a munkakörülmények ellen soha nem volt panasz, bár az európai uniós szabályozás jelentősen megnehezítette a pihenő idő eltöltését. A nyár óta érvényes előírások szerint a sofőrök nem aludhatnak a kabinban, hanem panzióban vagy szállodában kell megszállniuk, ami igencsak nehézkes, hiszen teljes felelősséggel tartoznak az általuk szállított áruért. Őrzött, szálláshellyel felszerelt parkolókból pedig kevés van Európa szerte - jellemezte az áruszállítást végzőkre nehezedő problémákat a NiT Hungary ügyvezető főtitkára.