Magyarország harmadik a benzinmotorok, ötödik az elektromos akkumulátorok és hatodik a dízelmotorok exportjában a világon – derül ki a a minisztérium keddi közleményéből. Nagy István agrárminiszter a John Deere vállalat képviselőivel folytatott tárgyalásokat Washingtonban.

Fotó: Kozma István

Jelentős kombájnértékesítők vagyunk

A miniszter felhívta a figyelmet arra is, hogy hazánk nemzetközi versenyképességét jól mutatja, hogy az előállított autóipari termékek 90,5 százaléka kivitelre kerül. A mezőgazdasági gépgyártás termelési értékének volumene 2021 első tizenegy hónapjában, éves viszonylatban 7,1 százalékkal emelkedett.

Hozzátette:

Magyarországon piacvezető a John Deere traktor 20-25 százalékos részesedéssel, de jelentős a kombájn értékesítés is.

Az agrárminiszter szerint a korszerű termesztéstechnológiák, gépek, eszközök használatával nemcsak a magyar agrárgazdaságok jövedelembiztonsága erősödik, de növekszik a hazai termelésű mezőgazdasági termékek mennyisége és minősége is. Éppen ezért az elmúlt időszakban a Vidékfejlesztési program számos pályázati felhívása nyújtott támogatási lehetőséget gépek, eszközök beszerzéséhez.

Nagy István kiemelte, hogy az elmúlt tíz évben a magyar autóipar is magasabb fokozatra kapcsolt, így már nemcsak gyártás és összeszerelés zajlik itt, hanem a hazai mérnökök is részt vesznek a globális fejlesztésekben és az innovációvezérelt megoldásokban. Hangsúlyozta, hogy a napjainkban sikeres autóipar létrejöttéhez nagyban hozzájárult a magyar mezőgazdasági gépgyártás a színvonalas műszaki kultúra, a szaktudás kialakításával. A miniszter azt is elmondta, hogy Magyarország központi fekvésének köszönhetően kedvelt befektetési célpont lehet a külföldi vállalatok számára az európai felvevőpiacok közelsége miatt is.