Még magához sem tért a járvány miatti mélyrepülésből az autóipar, máris újabb nehézséggel számolhat, az orosz–ukrán háború ugyanis nagy valószínűséggel a magyar autógyártásra is hatással lesz.

Kilián Csaba, a Magyar Gépjárműipari Egyesület ügyvezető főtitkára a VG-nek elmondta, vélhetően először a logisztika és az alapanyag-ellátás terén érződhet meg a háború hatása, ez azonban nagyban függ attól, hogy egy-egy cég honnan szerzi be az alapanyagokat és az alkatrészeket. Azok az ágazati cégek, amelyeknek vannak ukrán beszállítói, már most érzékelik a problémát, van, amely napok óta nem éri el a partnervállalatot.

Fotó: Kallus György / VG

Az is súlyos probléma, hogy a háború miatt sérülhetnek logisztikai útvonalak, és kérdés, hogyan tudják ezeket kiváltani, Kínából ugyanis sokféle komponens érkezett Magyarországra orosz–ukrán útvonalon. Hogy ez mekkora gondot okoz majd a hazai cégeknek, az megint a beszállítók összetételétől függ, illetve hogy a tőlük rendelt terméket milyen útvonalakon érkeznek.

Kilián Csaba tud olyan magyarországi gépjárműipari cégekről, amelyeknél akár a 40-50 százalékot is eléri a kínai beszállítók aránya.

Az ellátási nehézségek drágulást okoznak a piacon, ennek várható mértékét azonban még távolról sem lehet megsaccolni. Az acél és az alumínium alapanyagok esetében Ukrajna fontos partnere a magyarországi cégeknek, és mindkét termékcsoport már tavaly drasztikusan drágult, az alumínium ára például megnégyszereződött. Az alapanyagok nemzetközi árát – különösen az acélét – az is felkorbácsolhatja, ha eszkalálódik a háborús helyzet, és globálisan megnő a hadi- és a védelmi ipari termelés.

Mindezen felül a lánc másik oldalán is nehézségeket okozhat az orosz–ukrán konfliktus, hiszen az is károsan érintheti a járműipart, ha csökken a lakosság vásárlóereje, illetve ha a bizonytalanság miatt inkább tartalékol autóvásárlás helyett. Ez a magatartás egyébként a járvány nagyobb hullámai alatt is megfigyelhető volt, főleg az első időszakban, 2020 első fél évében.

A vásárlóerő visszaesése a gyártást is fékezi, a kihasználatlan kapacitások pedig rontják az ágazat cégeinek nyereségességét, holott a zömük még nincs túl a járvány és a csiphiány okozta nehézségeken sem.

A munkaerő-ellátás szempontjából szintén hatással lehet a háború a magyar gépjárműiparra – mutatott rá Kilián Csaba –, hiszen a hazai ágazat foglalkoztat külföldi munkavállalókat, főként a környező magyarlakta területről, de érkeztek dolgozók Ukrajna keleti részeiről is. A Magyarországra menekülőknek munkalehetőséget nyújthat az autóipar, de valószínű, hogy sok olyan hadköteles dolgozó maradt Ukrajnában, aki korábban a magyar járműiparban vállalt munkát.

Mindez egy olyan helyzetben lévő gépjárműipart talált, amelyben az alapanyaghiány, az áremelkedések, az energia drágulása és a logisztikai problémák már az elmúlt két évben is számottevően rontották a cégek nyereségét, és a többség már felélte a tartalékait, főként az ágazat magyar kis- és középvállalkozásai.

A múlt év végén az egyesület ügyvezető főtitkára azt mondta lapunknak, jó kiindulási alapnak tekinthető, hogy nagy az ágazat rendelésállománya, ha padig elég alapanyag is lesz, akkor a legtöbb gyár 110-120 százalékon fog termelni. Az akkor kilátásba helyezett erős növekedés esélyét most megkérdőjelezi a háború.