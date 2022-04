A központi alrendszer hiánya 2309,4 milliárd forint volt március végére szemben a tavaly ilyenkori 1144,1 milliárddal - közölte gyorstájékoztatójában a Pénzügyminisztérium.

Februárban még az államháztartás önkormányzatok nélkül számolt úgynevezett központi alrendszere 1433,7 milliárd hiánnyal zárt. Tehát egy hónap alatt közel 900 milliárddal lett nagyobb a deficit.

Ezzel március végéig teljesült az éves hiány 73 százaléka.

Nagy kérdés a hiány éves lefolyása, Kovács Árpád, a Költségvetési Tanács elnöke a VG-nek a februári gigantikus deficit után még azt mondta, hogy idén alapvetően orrnehéz lesz a költségvetés, köszönhetően az szja-visszatérítésnek és egyéb jövedelmi transzfereknek, az év további részében már nem hízik tovább a hiány. Sőt akkor úgy fogalmazott, hogy a vártnál jobban alakult a hiánypálya.

Fotó: Shutterstock

Az orosz-ukrán háború azonban mindent megváltoztatott. A drámai mértékű energiaár-emelkedés pedig egyre nagyobb terhet jelentenek a költségvetésnek, bizonyos számítások szerint idén a 7-800 milliárdot is elérheti a rezsicsökkentés fenntartása. Emiatt elemzők is arra számítanak, hogy hamarosan hozzá kell nyúlnia a kormánynak, ha továbbra is tartani szeretné a 4,9 százalékos deficitet. Arról, hogy mi várható ezen a téren, milyen beruházások eshetnek áldozatul a büdzsé esetleges módosításának, itt írtunk.