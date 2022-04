Soha ennyi készpénz nem volt még a magyarok párnacihájában, mint idén március végén. A Magyar Nemzeti Bank (MNB) legfrissebb adatai szerint márciusban további 408,4 milliárd forinttal nőtt a forgalomban lévő készpénz állománya, így már meghaladta a 8 ezer milliárd forintot. Jelenleg 8303,9 milliárd forintnyi bankjegyen csücsülünk.

Fotó: Shutterstock

Ez elképesztő összeg, ahogy a jegybank a közleményében meg is jegyzi: a forgalomban lévő készpénz átlagállománya kiugró mértékben nő a hónap során.

A jegybank okokat nem írt a statisztika mellé, de feltehetően ebben szerepet játszott a februári kormányzati jövedelempótló intézkedések, mint például az szja-visszatérítés, a fegyverpénzek és egyéb támogatások (mint a 13. havi nyugdíj), amelyek mind növelhették a készpénzállományt.

Fotó: MNB

Sokan ugyanis még mindig készpénzben kapják juttatásaikat, vagy csak kiveszik bankszámlájukról az oda érkező pénzt és a bankjegyeket pedig otthon tartják, mert ott érzik biztonságban. Az egyre növekvő készpénzállomány egyébként komoly gondot is okoz. A Magyar Bankszövetség már korábban is többször kiállt amellett, hogy csökkenteni kellene ezt az állományt. Ennek azonban a statisztikákban nincs nyoma, hiába nő a kártyás vásárlások népszerűsége, a készpénzé úgy látszik, továbbra is töretlen.