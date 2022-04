Újra lehet pályázni e-kerékpárokra, könnyítettek a feltételeken

Akár tízezer elektromos rásegítésű kerékpár, azaz pedelec is beszerezhető abból az összesen egymilliárd forintos keretből, amelyre április 14-től lehet pályázni. A korábbi konstrukcióhoz képest újdonság, hogy most a támogatást nem szakaszosan, hanem folyamatosan lehet majd igényelni, és ezentúl munkaadói igazolásra sem lesz szükség – jelentették be a programot lebonyolító HUMDA Magyar Autó-Motorsport és Zöld Mobilitásfejlesztési Ügynökség Zrt. sajtótájékoztatóján.

Az e-kerékpárok beszerzésére egy éven keresztül vagy a rendelkezésre álló forrás kimerüléséig lehet pályázni az elektromobilitas.humda.hu oldalon. A korábbi forduló óta egy „ráncfelvarráson” esett át a pályázat: az egyik legfontosabb változás, hogy a mostani körben nem szakaszos lesz a tender, hanem folyamatosan lehet majd jelentkezni. Nem lesz szükség továbbá munkáltatói igazolásra sem, így például nyugdíjasok, kismamák is diákok is igényelhetik az anyagi hozzájárulást. Az értékhatárt is felemelték: pedálszenzoros biciklik esetében 600 ezer, nyomatékszenzorosoknál pedig 1,2 millió forintra. Előbbiek vásárlásához legfeljebb 100 ezer, utóbbiakhoz maximum 180 ezer forintig kérhető a támogatás, de az állami forrás az eladási ár felénél nem lehet több. Támogatás olyan új pedelecre kapható, amelynél a motor akkor kapcsol be, amikor hajtják a pedálokat, és kikapcsol, ha elérné a 25 kilométer/órás sebességet. Fotó: Science Photo Library via AFP Révész Máriusz, az aktív Magyarországért felelős kormánybiztos a tájékoztatón úgy fogalmazott: hazánkban a kerékpározás terén forradalmi változások zajlanak. Példaként említette, hogy a parlament elfogadta azt a javaslatot, amely alapján a munkáltatók ingyen biztosíthatnak kerékpárt – köztük elektromos rásegítésűeket is – a munkavállalóiknak, és ezt elszámolhatják költségként. Arra is kitért a politikus, hogy az előző időszakban több mint 6800 e-bike beszerzéséhez járultak hozzá, s ezek közül 5600 vidéki igény volt. Azt szintén kiemelte, hogy a térségben először Magyarországon hirdettek e-teherkerékpárok vásárlására pályázatot. A Google kerékpáros útvonaltervezője pedig Lengyelország után másodikként Magyarországon kezdett működni a volt szocialista blokk országai közül. Steiner Attila, az Innovációs és Technológiai Minisztérium körforgásos gazdaság fejlesztéséért, továbbá energia- és klímapolitikáért felelős államtitkára arra emlékeztetett, hogy a kormány klíma- és természetvédelmi akciótervében – mind ellátásbiztonsági, mind szén-dioxid-kibocsátási szempontból – nagyon fontos irány az elektrifikáció. A kormány célja, hogy 2030-ra a villamosenergia-termelés 90 százaléka karbonsemleges legyen, aminek alapját a paksi atomerőmű biztosítja. Ugyanakkor a megújulóenergia-termelést is szeretné felfuttatni a kabinet. Ennek részeként az államtitkár várakozásai szerint akár már 2025-26-ra elérhető, hogy három Paksnak megfelelő napelem-kapacitás épüljön ki. A magyar kormány nem adókkal akarja finanszírozni a klímaátmenetet, hanem ösztönző programok elindításával – nyomatékosította Steiner Attila. Az e-kerékpár-pályázat fontosságát hangsúlyozva Weingartner Balázs, a HUMDA elnök-vezérigazgatója azt mondta: aki úgy dönt, hogy egy ilyen biciklivel váltja ki a napi autóhasználatát, az már tett egy lépést a helyi szén-dioxid-kibocsátás csökkentése érdekében.

