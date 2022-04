Az európai festészet egyik legnagyobb hatású és legemblematikusabb életművét megalkotó, 1450 körül született németalföldi mester művészetét bemutató különleges kiállítás Menny és pokol között , Hieronymus Bosch rejtélyes világa címen nyílik meg szombaton a Szépművészeti Múzeumban, és egészen július 17-ig látogatható.

A tárlaton összesen csaknem 90 műalkotást állítanak ki, közte Bosch tíz saját kezű művét, ami az életmű csaknem felét jelenti. Az, hogy ilyen nagy számban sikerül a képeket egy helyen közzétenni, az elmúlt 50 év legjelentősebb Bosch életmű kiállítás közé emeli a budapestit.

Fotó: Kallus György

A budapesti Hieronymus Bosch kiállítás terve már több mint tíz éve megszületett, amikor még

gyakorlatilag a lehetetlenre vállalkozott az intézmény csapata, vagyis ami létrejött, annak a jelentőségét érzékeltetni nincs megfelelő szó

– mondta Baán László, a Szépművészeti Múzeum főigazgatója a kiállítás csütörtöki sajtóbemutatóján. Mint kijelentette: tíz évre előre és hátra ez lesz a Szépművészeti legsikeresebb kiállítása.

A Hieronymus Bosch művek és a mester követőinek alkotásai együttesen több milliárd dollárnyi értéket képviselnek, de lényegében felbecsülhetetlenek, a budapesti tárlat Közép-Európa valaha volt legnagyobb kiállítása lett Bosch művészetéről. A Szépművészeti Múzeumba Los Angelesből, New Yorkból, és Európa legjelentősebb múzeumaiból érkezett alkotások várhatóan komoly külföldi látogatószámot is hoznak majd - mint azt a főigazgató a VG-nek elmondta, Bécsben és Londonban április végétől nagyszabású reklámkampánnyal hirdetik a tárlatot.

A 2006-2007-es Van Gogh kiállítás megdönthetetlen, csaknem félmilliós látogatórekordot hozott, de

100 ezer látogatószám fölött már rendkívüli sikeresnek tekintik a szépművészeti kiállításokat a megváltozott látogatói szokások miatt. A Hieronymus Bosch kiállításra a várakozások szerint ennél is jóval többen, várhatóan és szinte biztosan több mint 200 ezren látogatnak majd el a nyár közepéig,

így az minden bizonnyal feliratkozhat a budapesti top kiállítások közé, ahol például a Monet és barátai, illetve a Rembrandt tárlat negyedmilliós látogatószámmal is biztos tagok – nyilatkozta Baán László, aki kérdésünkre elárulta, hogy a 200 ezres látogatószám már nullszalldóssá is teheti az új kiállítást, amit – jórészt – a már jelentősen megdrágult szállítási díjak miatt több mint 600 millió eurós költség terhel.

Fotó: Kallus György

Nem a drága kiállítás a drága, hanem a rossz kiállítás a drága, aminek nincs látogatottsága, nincs bevétele - hangsúlyozta Baán, hozzátéve, hogy a kiállítások jellemzően nem szoktak nyereségesek lenni, a közönségsiker kiállítások azonban fedezik a létrehozásuk költségeit.

Rendkívül fontosak a bevételek, de az állam néhány éve már a kiemelt finanszírozású intézmények közé emelte a Szépművészeti Múzeumot, ami nagy biztonságot jelent a nagyszabású, jelentős kiállítások megrendezéséhez is

– emelte ki a főigazgató, aki szerint sikerült jól időzíteni a Bosch-tárlatot, épp a városlátogató turizmus tavaszi főszezonjára.

A legtöbb nagy európai múzeum a covid miatt elhalasztotta a nagy kiállításokat, most pedig kiszámíthatatlanok a költségek, és egyelőre a bevételek is, miután a látogatók száma számottevően elmarad mindenütt még a covid előtti időszakitól. A Szépművészeti Múzeum Bosch-kiállítására most éppen a szokásosnál kevesebb nemzetközi kulturális attrakció miatt a szokásosnál is nagyobb figyelem összpontosul – vélik a szervezők.