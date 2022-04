Újabb 500 millió eurót küld az EU az ukrán hadseregnek

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint Szijjártó Péter a mai napon részt vett a Csehországban rendezett C5 tanácskozáson. Ez a közép-európai országok (Ausztria, Csehország, Magyarország, Szlovákia és Szlovénia) gyűlése.

A magyar miniszter a megbeszélést követő sajtótájékoztatóján elmondta, hogy Magyarország továbbra is kiáll Ukrajna szuverenitása mellett.

Hozzátette, hogy eddig nagyjából 600 ezer menekült érkezett hazánkba, akiknek a hatóságok ellátást, szállást és szükség esetén munkát és oktatást biztosítanak.

Ezzel együtt a magyar kormány az eddigi legnagyobb humanitárius segélyakcióját hatja végre

- mondta Szijjártó Péter.

A sajtótájékoztatón az is elhangzott, hogy a kormány hozzájárult, hogy az Európai Unió újabb 500 millió euróval támogassa az ukrán hadsereg megerősítését.

Fotó: MICHAL CIZEK / AFP

A miniszter azt is elmondta, hogy a magyar kormány eddig mind az öt szankciós cosmagot támogatta, viszont Magyarország energiabiztonságát nem fogják kockáztatni. Ez azt jelenti, hogy Magyarország nem fogja megszavazni az orosz kőolaj- és földgáz importjára vonatkozó esetleges korlátozásokat.

Az energiaellátás nem filozófiai, hanem fizikai kérdés. Sokat dolgoztunk a múltban is a diverzifikáción, és így fogunk tenni a jövőben is, de addig is garantálni kell a biztonságos ellátást

- fogalmazott a külgazdasági és külügyminiszter.