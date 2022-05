Két év kihagyás után tér vissza a Millenárisra az ország legnagyobb gasztrofesztiválja. A szervezők szerint most ott folytatják, ahol 2020-ban a pandémia miatt abbahagyták, vagyis ismét a jubileumi, konkrétan a tizedik Gourmet Fesztivál megrendezésére készülnek. Ezen körülbelül 100 kiállító, köztük mintegy 50 étterem lesz jelen. A Millenárison május 27–29. között végig lehet kóstolni Magyarországot, a kitelepülő éttermek az „örökség” jegyében készülnek. A fesztivál teljes menüjét csak a nyitás előtt egy héttel teszik közzé a szervezők.

Hajdan azzal a céllal hívtuk életre a Gourmet-t, hogy népszerűsítsük a minőségi gasztronómiát. Közben nagyot változott a világ, ma már számos izgalmas étterem található szerte az országban – mondja Gerendai Károly, a fesztivál megálmodója. „Ebben a fejlődésben fontos mérföldkő a Gourmet, ma már a bőség zavarával küzdünk, amikor a kiállítókat hívjuk a rendezvényre. Számomra külön öröm, hogy az elmúlt évek kihívásai és a jelenlegi nehézségek ellenére is lelkesek a kiállító partnereink, és úgy tűnik, a közönség részéről is felfokozott az érdeklődés” – tette hozzá Gerendai.

Fotó: Móricz-Sabján Simon/VG

A legizgalmasabb fővárosi éttermek mellett számos vidéki klasszissal és új gyöngyszemekkel is találkozhatnak majd a látogatók – jelentette be Nemes Richárd, az OTP Bank Gourmet Fesztivál főszervezője. Minőségi street food és remek cukrászdák mellett ott lesznek a legjobb hazai borászatok, pálinkafőzdék, koktélbárok is, pezsgő-, sör- és kávékülönlegességekkel.

A korábbi években ikonikus ételek, alapanyagok, étel-ital párosítások kerültek a középpontba, addig a Gourmet idei vezérmotívuma az „örökség” a tizedik rendezvény ünnepi hangulatához illik, másrészt tovább erősít olyan fontos értékeket, mint a szezonalitás, a lokalitás vagy a személyesség. A Gourmet Akadémia minden nap workshopokkal és demófőzésekkel várja a tanulni és szórakozni vágyókat, akik a modern magyar gasztronómia olyan jeles képviselőivel találkozhatnak személyesen, mint Széll Tamás (Stand), Tóth Szilárd (Salt), Mizsei János (MÁK), Farkas Richárd (Pajta), Bíró Lajos és Dani.