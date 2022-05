A gyógynövényes hevítőrudak, a nikotintartalomtól függetlenül, kizárólag dohányboltban forgalmazható termékké válnak a tervek szerint - közölte a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága.

Fotó: SILAS STEIN / AFP

A közlemény szerint a piaci innovációk által kialakult joghézagokat rendezi egy, az elképzelések szerint a közeljövőben hatályba lépő komplex törvénymódosítás, amely jelentős változásokat hoz a hazai dohánypiacon. A módosítást az indokolja a hatóság szerint, hogy egyre népszerűbbé válnak hazánkban a hevítéses technológiával fogyasztható, különféle növényi-, gyógynövényi alapanyagokból készült termékek, amelyek jelenleg a zárt dohány-kiskereskedelmi rendszeren kívül kerülnek forgalomba, ezáltal akár fiatalkorúak is szabadon hozzáférhetnek.

A dohányt nem tartalmazó, hevítéssel fogyasztható nikotintartalmú vagy nikotinmentes termékeket a forgalmazók és a fogyasztók az új típusú dohánytermékek alternatívájaként kezelik - jelezték.

Se online, se benzinkúton....

A dohánymentes hevítőrudaknak - azáltal, hogy jelenleg a jövedéki kötelezettségeken és a forgalmazási korlátozásokon kívül esnek - jelentős a piacra kerülési előnyük. Kiemelt kockázat, hogy a termékek bárki által bárhonnan (például webshopból, benzinkúton, hírlapboltban, nagyobb élelmiszerláncokban) beszerezhetők, továbbá, hogy eredetük és összetételük sok esetben nem ismert - tették hozzá.

A tervezet egyúttal feloldja azt az ellentmondásos helyzetet is, hogy míg jelenleg a gyógynövényes hevítőrudak bárhol beszerezhetők, addig a hevítésükre szolgáló eszközök kizárólag dohányboltban érhetők el.

A tervezett módosítás értelmében a termékek online kereskedelme is tiltottá válik, és a dohánytermékek esetében alkalmazandó általános reklámtilalom erre a termékkörre is vonatkozik majd - írták. Közölték: a forgalmazóknak a készletek jogszerű rendezése érdekében a jogalkotó hat hónapos átmeneti időszakot biztosít majd.

A javaslatcsomagot Magyarország benyújtotta az Európai Unió illetékes szakbizottságának, és sürgősségi eljárást kért róla.

A termékkör szabályozásának hatályba lépése a brüsszeli bürokrácia átfutási idejének függvénye - áll a közleményben.