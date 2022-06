Az ingon.hu adatai alapján tízből kilenc ingatlanját jelenleg hirdető tulajdonos tervez még az idei évben új lakást vagy házat vásárolni az eladott ingatlan árából. Azok a válaszadók, akik nem tervezik új ingatlan vásárlását, jellemzően örökölték az értékesítés alatt álló ingatlant.

Továbbra is népszerűek az otthonteremtési és családtámogatások az ingatlanvásárlók körében.

Az ingon.hu által megkérdezett válaszadók közel fele szeretné még ebben az évben valamelyik családtámogatást kihasználni. Az év végéig igényelhető babaváró hitelt a megkérdezettek 22 százaléka szeretné felvenni, csokot, illetve falusi csokot pedig a vásárlást tervezők közel harmada szeretné megigényelni az idén.

Fotó: Havran Zoltán / Magyar Nemzet

A falusi csok igénylésének határidejét a kormány a korábban tervezett időponthoz képest további fél évvel meghosszabbította, így a kistelepülésre költözők továbbra is ki tudják használni ezt a támogatási formát. Ez hozzásegítheti azt a 2679 kistelepülést ahhoz, hogy a következő fél évben is szívesen költözzenek ide a gyermekes vagy gyermeket tervező családok. Ezt az ingon.hu által megkérdezettek válaszai is alátámasztják, a felmérésben részt vevők közül sokan ezeken a településeken terveznek ingatlant vásárolni.

Vegyes a kép a jövő évi várakozásokról

Arról, hogy számítanak-e a jövő évben is ingatlanvásárláshoz, -korszerűsítéshez, -felújításhoz igényelhető családtámogatásokra, a támogatást igényelni tervező megkérdezettek eltérően vélekedtek: 37 százalékuk szerint maradnak 2023-ban is a támogatások, 29 százalék úgy gondolja, hogy a jövő évben már nem lesznek ilyen lehetőségek, 34 százalék szerint lehetséges, hogy lesznek, de ők inkább még az idén kihasználják a lehetőséget.