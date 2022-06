Június elsejével törvényi szintre emelkednek a távmunkával kapcsolatos veszélyhelyzeti intézkedések. Az állandósuló szabályozás a korábbinál szélesebb körben biztosít lehetőséget a távmunkára a versenyszférában.

A minimálbér nagyarányú megemelésével ötödével nő a számlaalapú elszámolás nélkül, átalánydíjként kifizethető költségtérítés is – közölte a Technológiai és Ipari Minisztérium (TIM).

A távmunka elfogadottságát a járványhelyzet Magyarországon is jelentősen megerősítette. 2020 májusában mintegy 750 ezren dolgoztak legalább alkalmanként otthonról. Mára az otthonról is dolgozók aránya a tavalyelőtti rekordszinthez képest nagyjából a felére csökkent, de még így is többszöröse a korábbinak.

A törvényi szabályozás értelmében a munkáltatónak és a munkavállalónak változatlanul munkaszerződésben kell megállapodniuk a távmunkavégzésben, amely fontos újdonságként lehet részbeni home office is. Az átalánydíj bevezetésével a munkaadónak a mindenkori minimálbér 10 százalékát nem szükséges tételesen, számla alapján elszámolnia. A távmunkában dolgozók így akár havi 20 ezer forintot kaphatnak a feladataik ellátásával kapcsolatos költségekre (mint például rezsi, internet vagy biztosítási díj) támogatást.