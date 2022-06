2019-óta lejtmenetben van az autóipar. Az utóbbi időben nemcsak a covid-járvány miatti termelés-, és keresletkiesés, hanem a csiphiány, és aztán az infláció globális meglódulása is megtépázza a szektort. Magyarországon a forint euróhoz viszonyított árfolyama is rosszat tesz az eladásoknak – mondta aVG Podcastnak a Concorde Értékpapír privátbanki-üzletfejlesztési igazgatója. Nagy Bertalan szerint még tavalyhoz képest is 20 százalékos átlagos autóáremeléssel lehet számolni.

Fotó: Móricz-Sabján Simon / Világgazdaság



Az év eleji eladási számokat még a tavalyi rendelések szépítették, ma már 12-14 százalékos THM-ekkel finanszírozzák az autókat a bankok, emellett a kocsik átárazódása is késleltetheti a cseréket. Persze a folyamatok a használt autók árára is hatnak, és a néhány éves kocsik is megdrágultak. Ez önmagában elősegíthetné a cseréket, de ha megnézzük az újautókon szereplő árcédulákat, akkor nem fognak sorban állni a négykerekűekért – mondta a szakember. Nagy Bertalan szerint a sorozatos áremelkedések, és a hosszú várakozási idők miatt drasztikusan esni fog az új autók iránti kereslet.