Már csak 26-an maradtak bent az Európai Űrügynökség és a HUNOR program szigorú szűrővizsgálatain, amelynek végeredményeként a tervek szerint 2024-ben magyar űrhajós juthat el a Nemzetközi Űrállomásra (ISS). A mintegy 100 millió dolláros program során kiválasztják az űrben megvalósítandó tudományos projektet, illetve azt a magyar kutatóűrhajóst, aki a tervek szerint 2024-ben elindulhat a Nemzetközi Űrállomásra egy hozzávetőlegesen egy hónapos küldetésre.

A közel ötezer érdeklődőből 244 fő adott be érvényes jelentkezést január 31-ig a HUNOR – Magyar űrhajós programra, az első értékelést követően pedig 100 fő, 86 férfi és 14 nő jutott tovább a kiválasztási folyamatban, onnan pedig a csapat mintegy fele a következő szűrőhöz. Mostanra 26-an maradtak, köztük van Schlégl Ádám egyetemi tanársegéd, a Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ Ortopédiai Klinika klinikai szakorvosa is, akinek motivációi között az elvégzendő kísérleteket, az azokban rejlő tudományos potenciált, valamint a gyermekkorból hozott, máig kitartó kalandvágyat is megtalálni – olvasható a Pécsi Tudományegyetem honlapján.

Fotó: Koszticsák Szilárd

A folytatásban fizikai és egészségügyi felmérés zajlik majd, ehhez be is kellett nyújtanunk egy repülőorvosi alkalmassági igazolást. Ennek a felmérésnek az első része Magyarországon folyik, szeptembertől pedig Németországban, és az ősszel eredményt is hirdetnek.

A HUNOR programba jelentkezetteknek ezután még több stáción kell sikerrel szerepelniük, egészen addig, míg két fő nem marad közülük: egy űrhajós és a tartaléka, akiket a program honlapja szerint egy közel féléves képzés vár majd az Amerikai Egyesült Államokban, Houstonban, amelyet az Axiom Space Inc. szervez. Ennek keretében szimulált körülmények között készítik fel az űrrepülésre és az ISS-en való tartózkodásra. A kijelölt űrhajós ezenfelül részt vesz a küldetés szempontjából elengedhetetlen speciális képzéseken is, szintén az Axiom Space Inc. és a NASA kiképző központjaiban.