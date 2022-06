Thierry Breton, az Európai Unió belső piacért felelős biztosa szerdán felszólította Magyarországot, hogy függessze fel a külföldi rendszámú autók eltérő árú üzemanyagának értékesítését, ellenkező esetben kötelezettségszegési eljárást indítanak – derül ki a Reuters által látott európai bizottsági levélből.

Magyarország korábban bejelentette, hogy a 7,5 tonnát meghaladó tömegű és a 3,5 tonna feletti külföldi rendszámú teherautók nem jogosultak literenkénti 480 forintos (1,31 dollár) támogatott üzemanyagra, hanem piaci árat kell fizetniük.

Breton szerint ez azt jelenti, hogy a más EU-tagországokból származó rendszámú járműveknek az üzemanyagért 50-60 százalékkal többet kell fizetniük, mint a magyar rendszámú járműveknek, ami közvetett diszkriminációnak és az uniós szabályokat sértőnek minősül.

Arra kérem Önt, hogy adja meg válaszát ezen intézkedések indokoltságára és érvényességére, amelyek sérthetik az európai jogot

– fogalmazott a magyar technológiai miniszternek írt levelében az Európai Bizottság belső piaci biztosa.

Arra is kérem Önt, hogy függessze fel az intézkedések alkalmazását mindaddig, amíg nem biztosítják az uniós joggal való összeegyeztethetőségüket

– írta Thierry Breton.

Breton szerint az EU végrehajtó testülete fenntartja magának a jogot, hogy kötelezettségszegési eljárást indítson, amely végül jogi lépésekhez és pénzbírságokhoz vezethet Magyarország ellen.

Magyarország az üzemanyag-fogyasztás megugrásával és a megnövekedett tranzitforgalommal indokolta intézkedését, mivel az a fogyasztás nem várt növekedéséhez vezetett. Gulyás Gergely május 26-án jelentette be, hogy a következő naptól csak a Magyarországon forgalomba helyezett autókba vásárolhatnak rögzített áron üzemanyagot, a külföldön forgalomba helyezett autók pedig piaci áron juthatnak hozzá.

Tekintettel arra, hogy Európában a legalacsonyabbak az üzemanyagárak Magyarországon, a turizmus erősen megemelkedett a határ menti üzemanyag-vásárlás érdekében, így a turizmus az ellátásbiztonságot is lekezdte veszélyeztetni – mondta Gulyás Gergely. Itt érdemes megjegyezni, hogy az OMV egyik finomítója is leállt, és éppen a napokban derült ki, hogy rövidesen nem is indul újra, vagyis az ellátás biztonsága valóban veszélyben foroghat.