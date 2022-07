A kifizetetlen kórházi számlák halmozódása régóta fennálló problémát okoz a kórházi eszközök beszállítóinak, az adósság hónapról hónapra végbemenő emelkedése a jelenlegi helyzetben extra kockázat – mondta a VG-nek Rádai Tamás, az Egészségügyi Technológia és Orvostechnikai Szállítók Egyesületének (ETOSZ) igazgatója. A kórházak adóssága a Magyar Államkincstár (MÁK) május végi adatai szerint 22 milliárd forinton áll.

Fotó: Laufer László / Dunántúli Napló

Rádai Tamás kiemelte: már arra is van konkrét példa, hogy egy Magyarországon piacvezető, gyógyászati segédeszközt gyártó cég maga kezdeményezte a termékei kivonását a társadalombiztosítási finanszírozásból, nem vállalva tovább a veszteséges forgalmazást.

A szakember szerint az egészségügyi eszközellátás biztonsága csak fenntartható gazdálkodási környezetben őrizhető meg, ezért az ETOSZ egyeztetést kezdeményezett a Belügyminisztérium egészségügyért felelős államtitkárságával.

A csiphiány az egészségügyben is érezhető

Kiemelte: az utóbbi időben a pandémia és az orosz-ukrán háború miatt gyökeresen átalakult az egészségügyi ellátáshoz szükséges eszközök és berendezések előállításának gazdasági környezete. Az ellátási láncok fokozott sérülékenysége miatt a jelenlegi helyzetben a biztonságos orvostechnikai eszközellátás fenntartásához az államnak Rádai Tamás szerint biztosítania kellene a szektor számára a fenntartható gazdálkodás lehetőségét. Az időről időre fellépő váratlan alapanyaghiányok, üzemleállások és szállítmányozási nehézségek előre nem tervezhető módon korlátozzák az orvostechnikai szektor előállítási kapacitását is.

A csiphiány az egészségügyi termékekkel folyó ellátást is hátrányosan érinti, hiszen az elektronikus orvosi berendezések gyártásához, a képalkotó és sugárterápiás eszközökhöz és a defibrillátorokhoz is szükség van rá. Hozzátette, cellulóz pedig az inkontinenciaeszközök és a kötszerek gyártásához is kell. Súlyosbítja az orvostechnikai szektor helyzetét, hogy az energiahordozók drasztikus drágulása és a forint árfolyamgyengülése jócskán megnövelte az egészségügy számára nélkülözhetetlen termékek előállítási és szállítási költségeit.

Ellátási problémákra kell készülni

Az ETOSZ igazgatója szerint az ellátási láncok sérülékenysége még hosszabb ideig fennmaradhat, ezért a jövőben további kínálati problémákra kell készülni.

„Ha valamely egészségügyi termékcsoportban a gyártókapacitások globálisan beszűkülnek, a hiánytermékekhez elsősorban azok az országok férhetnek hozzá, amelyek kiszámítható és fenntartható működést biztosítanak az ellátási lánc szereplői számára. Ennek két dimenziója van: a termék nemzetközi mércével mért piacképes fedezete, valamint annak határidőben történő kiegyenlítése. Magyarországon ma mindkét dimenzióban kihívásokkal szembesülnek az orvostechnikai cégek” – mutatott rá Rádai Tamás.