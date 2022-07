Az utóbbi napokban égtek a vonalak és záporoztak az e-mailek és a kérdések a Technológiai és Ipari Minisztérium különböző fórumaira is. Sokan bizonyára elővették a csekkeket, és elkezdték számolgatni, hogy vajon átlagfogyasztónak számítanak-e, jogosultak lesznek-e továbbra is a rezsicsökkentett szolgáltatásokra – olvasható Steiner Attila, energia- és klímapolitikáért felelős államtitkár Facebook-bejegyzésében.

Az államtitkár felhívja a figyelmet arra, hogy a részletszabályozások még jelenleg is kidolgozás alatt vannak, az állampolgári visszajelzések figyelembevételével. A pénteken felállított energia-veszélyhelyzeti operatív törzs pedig szintén azt mutatja, hogy a kormány minden erejével azon van, hogy a magyar családoknak biztosítsa télire a szükséges energiaellátást, és annak megfizethetőségét – tette hozzá.

Kérem, hogy ezt a nyugalmat őrizzük most meg, várjuk meg, milyen konkrét intézkedések lépnek életbe, és bízzunk abban, hogy minél előbb véget ér a háború, beköszönt a béke, és vele együtt egy energiaválságtól mentes, új korszak is – normalizálódott árakkal

– folytatta az államtitkár.

Steiner Attila arra kéri követőit, hogy gondoljanak bele abba, 2013 óta, immáron 9. éve fizetnek a magyar emberek kedvezményes, az állam által korrigált árat az energiáért, a világpiaci ár töredékéért – ami, úgy hiszem, az egész világon egyedülálló.

A csekkeken mindenhol fel van tüntetve, mennyit spórolt a fogyasztó a rezsicsökkentéssel, sokaknak ez az összeg százezrekben, de inkább milliókban mérhető a bevezetés óta.

Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zo / MTI

Felsorolása szerint, azt biztosan kijelenthetjük, hogy:

a rezsicsökkentés nélkül átlagosan 182 000 Ft-ot kellene fizetnie egy magyar háztartásnak a villanyért és a gázért havonta – és kellett volna fizetni már eddig is, ha a kormány nem intézkedik, illetve

a baloldal rengetegszer emelt az árakon a regnálásuk alatt, és most is eltörölte volna a rezsicsökkentést, ha kormányra jutnak.

Mindeközben Európában jelenleg 6-szor többet kell fizetni a gázért és 5-ször többet az áramért.

A lassan emelkedő piaci árak mellett nálunk folyamatosan maradt a rezsicsökkentés, aminek köszönhetően sok éven át a magyar családok fizették a földgázért a legalacsonyabb, az áramért pedig a második legkedvezőbb átlagárat az egész kontinensen.

Itt a háborúk kora, lépni kell, de marad a rezsicsökkentés

A️z államtitkár szerint egy dolgot nem láttunk, nem láthattunk előre: idén február 24-én, az ukrajnai invázióval a háborúk kora érkezett el. A háború és az arra adott brüsszeli elhibázott szankciós válaszok következtében az energiahelyzet egész Európában rendkívül nehéz, és most Magyarországon is eljött az a pillanat, hogy a kormány is energia-veszélyhelyzetet kell, hogy hirdessen.

️Véleménye szerint a csütörtökön bejelentett rendkívüli intézkedésekkel tudja biztosítani a kormány azt, hogy az országnak legyen elegendő energiája télen is, és a rezsicsökkentés a továbbiakban is fenntartható legyen. ️Ha ezt nem így tennénk, akkor a teljes rezsicsökkentési politikát meg kellene szüntetni.

Óriási segítség marad a rezsicsökkentés

Az átlagfogyasztásig ezek után is mindenki havonta körülbelül 159 000 forintot, míg éves szinten 1,9 millió forintot spórol meg a rezsicsökkentés fenntartásával. HOGYAN?

Az átlaggázszámla rezsicsökkentéssel 15 833 Ft, anélkül 131 441 Ft lenne.

Az átlagvillanyszámla rezsicsökkentéssel 7750 Ft, anélkül 50 833 Ft lenne.

Az átlagfogyasztó továbbra is 15 833 Ft-ot, illetve 7750 Ft-ot fog fizetni a gázért és az áramért.

️Így jön ki a havi 159 000 Ft-os megtakarítás – ami megmarad majd ezután is a családok többségének.

Az emelkedő, de az átlagfogyasztás szintjéig még mindig korlátozott lakossági rezsiköltségek valószínűsíthetően még így is a legalacsonyabbak között lesznek a mai európai árkörnyezetben.