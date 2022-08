A pályakezdők, és a diákok többsége reális elvárásokkal keres munkát – hangsúlyozta a VG Podcastnak a Schönherz Iskolaszövetkezet elnöke, Baross Levente. A fiatalok egyre tudatosabbak lettek szerinte, ugyanis 81 százalékuk már az egyetemi tanulmányok alatt is olyan munkakört szeretne diákmunkásként, amely összefügg a tanulmányaival, 40 százalékuk pedig kizárólag a szakmájában hajlandó elhelyezkedni.





Jóformán képtelenség például telemarketingest találni, ugyanakkor IT-mérnökre korlátlanul van szükség– hangsúlyozza Baross. A bérezést tekintve sincsenek elszállva a munkakereső diákok igényei: ugyanis a bérminimumhoz közeli órabérért, azaz bruttó 1150–1500 forintért leginkább a hagyományos diákállásokat (hoszteszkedés, vendéglátás stb.) és az adminisztratív munkákat (adatrögzítés, Excel-táblázat kezelése stb.) végeznék szívesen. Új információ az is, hogy az egyetemisták is hajlandók fizikai munkát végezni, hiszen mindössze 2 százalékuk jelezte, hogy ilyen típusú feladatkörben nem dolgozna, ugyanakkor a fizikai munka árát keményen megkérik.





Kiemelt szempont lett az is, hogy az adott cég biztosítson továbbképzési lehetőséget, és néhány nap home office is fontos elvárássá vált. Ugyanakkor a Z generáció kétharmada számít szülői segítségre is egyetemi évei alatt.