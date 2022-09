Idén a korábban megszokottnál három héttel előbb kezdődik a Budapest Borfesztivál, összhangban azzal, hogy a szüret is hamarabb kezdődött a megszokottnál – hangzott el a 31. Budapest Borfesztivált beharangozó tájékoztatón. A fesztivált szeptember 8-a és 11-e között a Budavári Palota udvarain tartják, a tavalyinál nagyobb területen, és az összes hazai borvidék képviselteti magát, több mint száz kiállítóval. Az idei díszvendég Amerikai Egyesült Államok lesz, Kaliforniából, Washington államból és Oregonból érkező borokkal és ételekkel.

Fotó: Kallus György

A fesztivál az elmúlt időben sokat változott, és míg a kezdetek kiemelt feladata a bor népszerűsítése volt, most már inkább a minőségi borfogyasztók megszólítása a hangsúlyos – mondta a VG-nek Zilai Zoltán, a fesztivált szervező Magyar Szőlő- és Borkultúra Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója, a fesztivál igazgatója. A mennyiségi szempontok azért is háttérbe kerültek, mert már rengeteg boros rendezvény van,

a Budai Vár kulisszái között pedig szinte magától értetődő a felfelé pozícionálás

– tette hozzá.

Zilai Zoltán szerint a hazai borkultúra – beleértve a termelés és a fogyasztás kultúráját is – rengeteget fejlődött az elmúlt évtizedekben, és továbbra is egyre inkább minőségorientált fogyasztókkal kell számolnunk, akiknek az igényeit a forgalmazók és a termelők is követik. A legtöbb tennivaló szerinte abban van, hogy a „hétköznapok borai” is hasonló mértékben fejlődjenek, mint a csúcsborok.

A borfesztivált támogató SPAR üzleteiben tavaly 13 millió palack bort adtak el, aminek 86 százaléka a minőségi bor kategóriába tartozott, a maradék volt asztali – mondta el Maczelka Márk, a SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. kommunikációs vezetője. Az elmúlt évben 6,7 százalékos borforgalom-növekedést könyveltek, az eladott bormennyiség pedig 1,9 százalékkal emelkedett.

Idén az első félévben még némi növekedést tapasztalnak, de ennek az üteme az utóbbi hónapokban visszaesett, így most a stagnálás felé tart a borforgalom.

A borkínálaton belül azonban vannak kiugróan népszerű típusok, így például a habzóborok növekedése kétszámjegyű. A SPAR egyébként legnépszerűbb tételeivel szerepelt a TOP 100 magyar bor magazin kóstolóján.

Maczelka Márki kiemelte, hogy a SPAR szortimentjében nagyon erős a magyar borok jelenléte: 104 magyar borászat szállít be hozzájuk, közöttük az utóbbi hónapokban 14 új, amelyeknek a felével közvetlen szerződéses kapcsolatban állnak, egyébként pedig 550-féle hazai bort értékesítenek. „A közvetlen kapcsolatnak azért is nagy jelentősége van, mert mi is tanulunk a borászoktól, és a kommunikáció révén exkluzív, új tételek is létrejöhetnek” – tette hozzá. A kistermelő borászokra külön is figyel az üzletlánc, Curioso márkanéven kínálja azokat a boraikat, amelyek még nem ismertek, kifejezetten erre a válogatásra készültek, és olyan stílusjegyeket tartalmaznak, amelyek túllépnek a megszokott sémákon.