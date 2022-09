A jelentős nemzetközi nyomás ellenére Magyarországon továbbra sem diszkriminálunk egyetlen beruházó vállalatot sem. Nem számít, honnan érkeznek, csak az, hogy tartsák be a hazai szabályokat – jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Huawei innovációkra fókuszáló rendezvényén, amelyet nem is rendezhetnének meg ennél aktuálisabb időszakban, hiszen a legújabb találmányok és eszközök is segíthetnek az energiaválság leküzdésében, valamint a klímavédelemben és a gazdaság zöldítésében.

Fotó: Móricz-Sabján Simon / Világgazdaság

A tárcavezető hangsúlyozta, számukra megtisztelő, hogy a kínai vállalat Budapesten működteti a kutatás-fejlesztési központját, valamint Biatorbágyon a legnagyobb Kínán kívül található logisztikai központját. Az első kínai cég volt, amellyel a kormány stratégiai megállapodást kötött tíz évvel ezelőtt, éppen Szijjártó Péter írta alá a szerződést, aki megjegyezte, az európai képmutatásra jellemző, hogy a Huawei továbbra is a nyugati vállalatoktól kapja meg a legnagyobb megrendeléseit.

Európa nem halad, egyenesen rohan a recesszió felé

– szögezte le Szijjártó Péter, aki úgy véli, aligha találunk olyan időszakot a történelemben, amikor ilyen rövid időn belül teljesen felborul a gazdaság, előbb a koronavírus, majd az orosz–ukrán háború miatt. Kiemelte, a kormány célja az, hogy Magyarország lokális kivételként növekedési pályán maradjon és elkerülje az európai recessziót. A tárcavezető szerint ez csak akkor lehetséges, ha folyamatosan képesek munkahelyteremtő beruházásokat az országba hozni, és emelni a technológiai színvonalat.

Fotó: Móricz-Sabján Simon / Világgazdaság

Ebben a kínai vállalatok remek partnernek bizonyulnak

– mondta Szijjártó Péter, aki rámutatott, megváltozott a gazdasági széljárás, 15 éve még a beruházások 80 százalékát nyugati tőke finanszírozta, ez ma már 30 százalékra csökkent a világban. A kínai vállalatok egyre nagyobb piaci részesedésre tesznek szert, fokozatosan növelik a jelenlétüket, Magyarországnak pedig érdeke, hogy minél több kínai nagyvállalati beruházás jöjjön Magyarországra.

Ha nem ide jönnek, máshova mennek, máshol teremtenek munkahelyeket és emelik a technológiai színvonalat – hangsúlyozta a külügyminiszter.

Szijjártó Péter emlékeztetett, Magyarország nagy sikereket ért el a beruházásokért vívott harcban, nemrég az ország történetének legnagyobb beruházását jelentették be, és a 12 éve elindított keleti nyitás politikájának egyre egyértelműbben láthatók az eredményei: 2020-ban és idén is Kínából érkezett, érkezik a legtöbb beruházás Magyarországra.