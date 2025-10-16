Pofozzák és nagyon szenved a svájci bicska gyártója Trump vámjaitól, 2025-öt még kihúzzák, de mi lesz azután? – a „Swiss Made" a tét

A svájci bicska gyártója, a Victorinox igyekszik alacsonyan tartani amerikai árait, miközben új piacokat keres, és új eszközökkel kísérletezik, hogy a Trump elnök által a svájci termékekre kiszabott 39 százalékos vámterhet túlélje.

A svájci bicska gyártója inkább otthon szenved, de nem viszi külföldre a gyártást / Fotó: AFP

A második világháború után Európában állomásozó amerikai katonák tették népszerűvé az Egyesült Államokban a jellegzetes piros-ezüst többfunkciós bicskát, amelyet a közép-svájci Ibachban található gyárban készítenek.

A rozsdamentes acéltekercseket pengékké préselik, majd kerámia csiszolókövekkel lekerekítik, és több mint 1000 Celsius-fokon hevítik, mielőtt éleznék őket.

A Victorinox évente tízmillió svájci bicskát gyárt, továbbá konyhai és ipari késeket, órákat és táskákat, bőröndöket is készít.

A cég azon számos svájci gyártó közé tartozik, amelyek tevékenységét súlyosan érinti az Egyesült Államokkal folytatott kereskedelem növekvő költsége. Trump augusztusban 39 százalék vámot vetett ki a Svájcból importált árukra, hogy csökkentse az Egyesült Államok kereskedelmi hiányát az országgal szemben.

Ha ezek a vámok érvényben maradnak, az rendkívül nehéz helyzetet teremt

– mondta a Reutersnek Carl Elsener vezérigazgató, akinek a dédapja 1884-ben alapította a céget. Hozzátette: a magasabb vám évente mintegy 13 millió dollárjába kerülne a Victorinoxnak.

Extra készleteket küldtek Amerikába a vámok hatálybalépése előtt

Az Egyesült Államok 2024-ben a Victorinox 417 millió svájci frankos árbevételének körülbelül 13 százalékát adta, és ha a 39 százalékos vám érvényben marad, minden, az USA-ba szállított termék veszteséget termelne – mondta Elsener.

A Victorinox válaszul extra készleteket küldött az Egyesült Államokba, hogy feltöltse raktárait, és hatékonyságnövelő intézkedéseket vezetett be svájci üzemeiben. Emellett azt is fontolgatja, hogy bizonyos polírozási és csomagolási munkákat az USA-ban végezzen, így csökkentve a vámköteles értéket.

Igyekszünk csökkenteni függőségünket az amerikai piactól azzal, hogy erőteljesebben terjeszkedünk más régiókban, például Latin-Amerikában és Ázsiában

– mondta Elsener, hozzátéve, hogy a Victorinoxnak mintegy száz alkalmazottja dolgozik az USA-ban az értékesítés, a marketing és a logisztika terén.