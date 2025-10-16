Deviza
Brutális leépítés az élelmiszeripar zászlóshajójánál – 16 ezer ember tudta meg, hogy vége: a befektetők megkapták, amit kértek

A három év alatt már a harmadik vezérigazgatóját fogyasztó svájci élelmiszeripari óriás kilábalási stratégiája fájdalmas szakaszába ért. A mai bejelentés szerint 16 ezer embert küldenek el a Nestlé állományából, ez 6 százalékos leépítés. A vállalat eközben lassan araszol felfelé, szerény mértékben, de növelni tudta forgalmát.
Kriván Bence
2025.10.16., 11:19

Súlyos leépítési tervet jelentett be a Nestlé múlt hónapban kinevezett új vezérigazgatója az élelmiszeripari óriás csütörtökön közölt negyedéves forgalmi jelentésével egyidejűen. Philipp Navratil utasítására 16 ezer dolgozójukat küldik el, hogy csökkentsék a költségeiket, és a befektetők kedvére tegyenek.

Nestlé
Ragadozó madár köröz a Nestlé székházánál, ahol ma 16 ezer dolgozójuk elküldését jelentették be / Fotó: AFP

A svájci óriásvállalat világszerte 277 ezer embert foglalkoztat, azaz a leépítési ráta 5,8 százalékos lesz. A két évre elhúzódó karcsúsítás 12 ezer adminisztratív dolgozót érint, a gyártásból pedig négyezer embert küldenek el. A leépítési hullám része annak a befektetői bizalomnövelő tervnek, amely eredetileg 2,5 milliárd svájci frankos megtakarítást irányzott elő 2027 végéig. 

A Nestlé új vezére nem szentimentális

Navratil ezt a keretet is megtoldotta egy félmilliárd frankos tétellel. A megszorítások láttán elődje, a beosztottjával eltitkolt szerelmi viszonyt folytató, s emiatt távozni kényszerülő Laurent Freixe fellélegezhet, hogy nem az ő nevéhez kötik a kirúgásokat. 

Freixe egyébként nem sokáig töltötte be a vezérigazgatói posztot, ő 2024 szeptemberében lépett az áremelési politika eredményességében bigottan hívő német topmenedzser, Mark Schneider helyére, s kezdte meg a romeltakarítást

Freixe lemondatása után két héttel Paul Bulcke elnök is vette a kalapját, helyére a spanyol Inditex divatipari óriás egykori vezérét, Pablo Islát igazolták – írja a Reuters.

Navratil nem volt szentimentális, a létszámleépítést azzal intézte el:

A világ változik, de a Nestlének ennél is gyorsabban kell változnia.

A költségcsökkentések automatikus tőzsdei reakciója az árfolyam-erősödés, ebben az esetben Navratil intézkedéseire 7,5 százalékos pluszt regisztrálhattak zürichi tőzsdén jegyzett Nestlé-részvényeknél. A többi között

  • a Cheerios,
  • a Friskies,
  • a Gerber,
  • a Nescafé,
  • a Nestea,
  • a Haagen-Dazs,
  • a KitKat,
  • a Maggi,
  • a Mövenpick
  • és a Perrier

márkákat forgalmazó világcég az utóbbi időben az eladások stagnálásával, költségeinek állandósult emelkedésével, növekvő eladósodottsággal és piaci értékének erodálódásával szembesült, s a részvényesek is egyre idegesebben követelték a negatív folyamat megfordítását. A Nestlé részvényárfolyama a pandémiát követően 36 százalékkal csökkent.

 

A fordulat újabb jeleit mutatják a harmadik negyedév teljesítményét is tartalmazó, a piaci várakozásokat felülmúló forgalmi adatok, amelyek elemzők szerint kedvező alapot nyújtottak Navratil számára a megszorítások bejelentéséhez. 

A forgalmi adatok lassan kezdenek javulni 

A július–szeptemberi időszakban a vállalat forgalombővülése 1,5 százalékos volt, szemben az elemzők által várt 0,3 százalékkal. Pontos számadatot erről nem közöltek, csak a kilenchavi bevételt: a 65,86 milliárd frankos adat 2 százalékkal marad el az egy évvel korábbitól, azaz a harmadik negyedév sem tudta egyenesbe hozni a Nestlét. 

10 years of the Nestlé coffee capsule plant
A kávékóstoló állása biztonságban van, a fehér galléros munkahelyeket számolják fel elsősorban a Nestlénél / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A szerves, tehát az akvizíciós és árfolyamhatásoktól szűrt éves változás azonban 3,3 százalékos növekedést jelzett az első három negyedévre, ami pozitívum. A harmadik negyedév itt 4,5 százalékos pluszt hozott, szemben a piac által várt 3,7 százalékkal. A Nestlé fenntartotta éves forgalmi kilátásait, azaz „valamennyivel” meg kell haladniuk a 2024-es szintet. 

Közölték, hogy a gyengébben teljesítő, alacsony profitabilitású üzletágak revíziója folyamatban van, elsősorban a vitaminos termékek, az ásványvizek, a prémiumkategóriás üdítők környékén vizsgálódnak a lehetőségekről.

