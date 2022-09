A repoharak szélesebb körben 2021-ben terjedtek el Magyarországon, amikor a focimeccseken kiváltották az üvegeket és az eldobható műanyagokat. Ezt követően több fesztiválon és nagyobb rendezvényen is megjelentek a visszaváltható műanyag poharak, majd az egyszerű vendéglátó- és szórakozóhelyek is elkezdték bevezetni őket. Első megjelenésük azonban még 2015-re tehető, amikor többek között például az EFOTT fesztiválon is utólag pénzre visszaváltható műanyag poharakba csapolták az italokat. Ekkor még senki nem hívta ezt repohárnak, de a fesztiválozók többségének elnyerte a tetszését a környezetkímélő megoldás. Utólag a poharakat az eredeti árukon lehetett visszaváltani, így senkinek nem volt érdeke a szemetelés, sokan pedig szuvenírnek is megtartottak egy-egy darabot. Az Ynsight Reasearch elemzője, Csiby Fruzsina szerint ez lenne a repohárrendszer ténylegesen környezetkímélő megoldása, azonban a gyakorlatban végül másként terjedtek el ezek a poharak.

A tokenek megjelenése váltotta ki a legnagyobb indulatokat az internetezők körében. Ennek a lényege, hogy a visszaváltható pohárért a vendég nem a pénzét kapja vissza, hanem egy műanyag zsetont, amiért a következő látogatáskor ingyen kapja majd a repoharat. Ez a rendszer több sebből is vérzik, hiszen a zsetonos megoldás nincs egységesítve, minden vendéglátóhelynek saját tokenje van. Ez azt jelenti, hogy végeredményben újra és újra kifizeti a vendég a műanyag poharak árát, amiért cserébe nem kap semmit, hiszen a pohár a vendéglátóhelyen marad,

a zsetont pedig nagy eséllyel hamar elveszíti, vagy egy másik helyen nem tudja majd felhasználni.

A tokenek terjedése ismét műanyag hulladékot termel, miközben extra költséget okoz a vendégnek. Az interneten szerveződtek már olyan mozgalmak, amelyek arra irányultak, hogy matricával kellene megjelölni a zsetonos vendéglátóhelyeket, hogy el lehessen kerülni őket.

A vendéglátók azzal érvelnek a zsetonos repoharak mellett, hogy a vendégek sokszor hazaviszik a műanyag poharukat, kárt okozva ezzel. Korábban az üvegpoharak és -korsók esetében is előfordult hasonló, de ekkor senkinek nem jutott volna eszébe extra pénzt felszámolni az üvegért. A műanyag poharak esetében is rövid időn belül elmúlna annak a varázsa, hogy a vendégek hazahordják őket, hiszen ki akarna szekrénnyi műanyag poharat tárolni az otthonában? Azzal, hogy a műanyag poharakat zsetonokra váltják vissza, egyszerűen

egy olyan bevételt tudnak generálni a vendéglátók, amelyet akár extra profitként is fel lehet fogni.

Egy applikáció jelentheti a megoldást

A közösségi médiában egyre forrongó indulatokra az egyik legnagyobb repoharakat forgalmazó cég, a Cup Revolution is reagált. A cég, bár úgy látja, hogy a tokenes megoldás is remekül működött, végül beadta a derekát a felháborodás miatt. Az év végétől élni fog a kölcsönpohárrendszer, amely egy mobilos applikációhoz lesz kötve, a RevoTokenhez. Ennek lényege, hogy egy bankkártyát kell regisztrálni az alkalmazásban,