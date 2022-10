Nagy Ádám iparügyekért felelős helyettes államtitkár a Magyar Járműalkatrész-gyártók Országos Szövetsége (MAJOSZ) hibrid konferenciáján Palkovics László technológiai és ipari miniszterhez hasonlóan azzal kezdte beszédét, hogy nemcsak a járműipar, hanem a teljes magyar gazdaság rengeteg problémával néz szembe, olyanokkal, amik a mindennapi életünkre is hatással vannak.

Fotó: Csapó Balázs

Az állam 45 milliárd forintos fejlesztéséből megvalósuló ZalaZone ipari park világhírű tesztpályájának főépületében megrendezett eseményen a járműipar hazai szereplői azzal a céllal gyűltek össze, hogy kerekasztal-beszélgetéseken és előadásokon megvitassák az ágazat legnagyobb kihívásai mellett a trendeket, irányzatokat és egyfajta jövőképet rajzoljanak fel (önmaguknak).

Nagy elmondta, a világgazdaságban jelentős súlypontáthelyezés ment végbe az elmúlt években, a korábban kisebb jelentőségű területek mára vezető szerepet töltenek be, az új technológiák felgyorsult ütemben jelennek meg, a városok pedig olyan tudásközponttokká váltak, amik vonzzák a munkaerőt. Varga Mihály pénzügyminiszter gondolataival folytatta: a járműipart is érintő, de leginkább az építőiparra jellemző munkaerőhiány akár pozitív is lehet, hiszen ez azt jelenti, hogy mindenki dolgozik. Kiemelte, lassan elérjük a teljes foglalkoztatottságot, ami egyben gondot is okoz, miután

az újabb beruházásokhoz, fejlesztésekhez munkaerőre van szükség.

A helyettes államtitkár a természetes elvárások közé sorolta a karbonmentességet, aminek a megvalósulása a jövőnket biztosítja. Kiemelte, az európai országokhoz hasonlóan itthon is a vállalkozások működtetik a gazdaság rendszerét, ezért a kormánynak minden segítséget meg kell adni nekik.

Nagy Ádám szerint a járműipar legnagyobb kihívásai közé a következők tartoznak jelenleg: az energiaárak drasztikus növekedése; az ágazat struktúrájából fakadó problémák; csip-, alapanyag- és munkaerőhiány; fluktuáció; és a fit for 55 csomag (az Európai Bizottság „Irány az 55 százalék!” intézkedéscsomagja, amelynek célja, hogy 2030-ra 55 százalékkal csökkenjen az EU szén-dioxid-kibocsátása) teljesíthetetlen elvárásai.

Ezután felhívta a figyelmet arra, hogy a Feldolgozóipari KKV Energiaköltség és Beruházás Támogatási Program 2022 részében

az állam jelentős összeget különített el kis- és középvállalkozásoknak, válaszul a növekvő energiaköltségekre.

Azt is elismerte, hogy nem mindenkit és nem teljes mértékben segíti a vállalkozókat, de jelen helyzetben érdemes az ilyen lehetőségeket megvizsgálni.

Azzal folytatta, hogy négy-öt éve még az volt a téma, milyen technológiai fejlődések mehetnek végbe, és hogyan lehet ezekkel majd lépést tartani.