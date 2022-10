Otthon Centrum: sokat segít a kamatstop Az elszálló törlesztőrészletek miatt megnőhet a bedőlt lakáshitelek száma, ami a kényszerértékesítések hatására ugyan árcsökkentést hozhat az ingatlanpiacon, de ennek az árát a hitelt felvett háztartások fizetnék meg – ezt kívánja elkerülni a kormány a kamatstop bevezetésével – kommentálta az Otthon Centrum elemzési vezetője az ingatlanpiac működését is jelentősen befolyásoló kormányzati döntést. „A kamatstop bevezetése, illetve fenntartása újabb segítség a lakáshitelesek számára, hogy ne kerüljenek olyan helyzetbe, ami a hitelek visszafizetését megnehezítené számukra” – mondta Soóki-Tóth Gábor. Hozzátette: a magas infláció már most kifeszíti a háztartások teherbíró képességét. Márpedig az infláció letörését és a nemzeti valuta elértéktelenedését célzó jegybanki intézkedések nyomán sokan kerülhetnek nehéz helyzetbe lakáshitelük kifizetésekor, még akkor is, ha hosszabb kamatfordulóval vették fel a kölcsönt.