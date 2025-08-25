Amerikai kézbe kerület a legendás európai kávégyártó

Megveszi az egyebek mellett a Douwe Egberts és Jacobs márkákat is birtokló európai kávégyártót, a JDE Peet’set a Keurig Dr Pepper, sajtóhírek szerint mintegy 18 milliárd dollárért.

A 2018-as fúzió és a mostani felvásárlás után különválasztja a kávés és üdítős részleget a Keurig Dr Pepper / Fotó: Nicoleta83Parvu / Shutterstock (Képünk illusztráció)

A felvásárlás után szétválna a Keurig Dr Pepper

Azonban a tervek szerint a felvásárlás után az üdítős és kávés részleget ismét szétválasztják, amivel gyakorlatilag visszafordítják a Keurig és a Dr Pepper 2018-as fúzióját. A Keurig Dr Pepper kávéportfóliójában olyan márkák találhatók, mint a Lavazza vagy a McCafé, ám a vállalat júliusban az amerikai kávérészleg gyengélkedéséről számolt be az inflációt és a vámokat hozva fel indokként – írja a Bloomberg. Az amerikai kávékereskedők és feldolgozók számára különösen a Brazíliával szemben bevezetett 50 százalékos vám lehet fájdalmas, miközben az árupiacokon a kávéárak továbbra is emelkedett szinten mozognak.

Az amerikai vállalat részvényenként 31,85 eurót fizetne készpénzben az európai kávés cégért, mely pénteken 26,54 eurón zárta a kereskedést az amszterdami tőzsdén, miután idén már több mint 50 százalékot erősödött. Az üdítős részlegben a Dr Pepper mellett olyan márkák is megtalálhatók, mint a 7UP, a Canada Dry vagy a Schweppes. A két cég már most is rendelkezik közös tulajdonosokkal, hiszen

a JDE Peet’s szavazatainak 70 százalékát birtokló európai JAB Holdings a Keurig Dr Pepperben is 4 százalékos tulajdonos és fontos szerepet játszott a két névadó cég 2018-as fúziójában is.

A JAB 2022-ben vitte tőzsdére a JDE Peet’set, ám a vállalat idei jó teljesítménye ellenére a cég részvényei a bevezetési ár alatt forognak ma. A cég két részlegének szétválasztása után mind a két új vállalat részvényei az amerikai tőzsdéken forognának.