Október 18. helyett október 25-ig van lehetőség nyilatkozatot tenni a veszélyhelyzeti átmeneti földgázellátás igénybevétele érdekében - derült ki a frissen megjelent Magyar Közlönyből.

Fotó: Shutterstock

Az Orbán Viktor miniszterelnök által jegyzett kormányrendelet ennek érdekében módosította a múlt pénteken megjelent eredeti vonatkozó kormányrendeletet. Az intézkedés célja ugyanakkor változatlan maradt: a veszélyhelyzeti átmeneti földgázellátást a kormány azoknak a nem lakossági felhasználóknak, tehát praktikusan intézmények és cégek számára kínálja,

amelyek októbertől, az új gázév startjakor nem rendelkeztek szerződéssel a földgázra.

A jogosultság november 1-től december 31-ig szól. Amennyiben az adott fogyasztó bemutatja a nyilatkozatot, akkor a földgázelosztási szolgáltatás nem függeszthető fel még akkor sem, ha egyébként nincs élő kereskedelmi megállapodása. A lépésre egyébként azért volt szükség, mert több ezer olyan szereplő van, amelyek nem rendelkeznek gázszerződéssel. Erről Palkovics László iparminiszter nyilatkozott a közelmúltban.

Az igénylés az MVM Next üzleti ügyfeleknek szóló honlapján történik, a szerződés létrejöttéről az MVM Next e-mailben tájékoztatja majd az érintetteket. A határidő kitolása nem váratlan: az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. korábban is jelezte, hogy

amennyiben a tapasztalatok alapján szükségesnek látja, szakmai javaslatot fog tenni a jogszabályban foglalt határidő megnyújtására,

hogy az ügyfelek élni tudjanak az átmeneti földgázellátás nyújtotta lehetőséggel.