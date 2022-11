Óvatosabbak lettek a cégek, de a dolgozók is, az elmúlt hetek tanúsága szerint megtört az a másfél-két éves trend a munkaerőpiacon, aminek az eredménye az állásajánlatok szaporodásával párhuzamos intenzív toborzási verseny volt. Korábban senki, ma már a cégek 25-30 százaléka közzéteszi az állásajánlathoz kapcsolódó fizetés összegét is, ami alapvető változásokat jelez – mondta a VG Podcastnak Martis István, a Profession.hu ügyvezető igazgatója.

Fotó: Shutterstock

A szakértő szerint nagyon nagy kérdés, hogy mi lesz az új év elején az új energiaszámlák, az új pénzügyi év tükrében. Hatalmas kihívás a cégeknek a fizetések kérdése, most megpróbálnak navigálni ebben az inflációs helyzetben, amikor nagyon nehéz.

Egy lassabb gazdasági környezetre alacsonyan tartott költségekkel észszerű reagálni, de még mindig nehéz jó munkaerőt találni a piacon, és a meglévő dolgozók is béremelést akarnak az infláció miatt.

Sokan eseti kompenzációval igyekeznek megoldani a helyzetet, hogy a munkavállalóik több jövedelemhez jussanak most, miközben a cég nem visz át kötelezettséget, magas bértömeget a jövő évre, amikor a bevételei várhatóan csökkennek – tudtuk meg.

Nagy fejfájást okoz ez a helyzet mindenkinek, a számok beszédesek, a 4,5-4,8 millió magyarországi munkavállaló közül 2,5 millióan böngészik a hirdetéseket többé-kevésbé rendszeresen, vagyis nyitottak a váltásra.

A bérigények az idén 6-10, az elmúlt két évben 16 százalékkal nőttek a Profession.hu adatbázisa szerint.

Eddig a munkavállalók voltak pozícióban, hiszen 2022 nyarára 50 százalékkal több lett az álláshirdetés, mint korábban, miközben álláskereső nem lett több a piacon. A kereslet-kínálat egyensúlya teljesen felborult, de szeptember óta stagnál az állásajánlatok száma.

A felnőttképzés is gyógyír lehet a leépítések ellen A felnőttképzési szakma azt javasolja az elbocsátásokat tervező vállalatoknak, hogy inkább küldjék továbbképzésekre a munkavállalóikat.

Bár lassul a munkaerőpiac, ágazatspecifikus, hogy mi történhet a következő időszakban. Azokon a területeken, ahol kevés az utánpótlás, az oktatási rendszer nem követte le az igényeket, továbbra is magasan tartja az elérhető béreket a kínálati piac. Ilyen tipikusan az autóipari és elektronikai terület, ahol különösen a mérnökökre van nagy igény – mondta Martis István. Hozzátette, hogy az e-kereskedelmi cégek is nagyot fejlődtek,

még mindig sok raktárost, áruszállítót, futárt keresnek, ami extrém bérnövekedést hozott, 600 ezer forint körüli nettó fizetésekért sem mindenhová találnak embert.

Alapvető fontosságú lett a digitális tér ismerete, ami igazán piacképes tudás, mert egyre több vállalkozás nyit ebbe az irányba, az online világ eszközeinek készségszintű használata ma versenyelőnyt jelent.

Fotó: Shutterstock

A legmarkánsabb változás a Covid öröksége, hogy a távmunka, a home office, azaz a rugalmas munkavégzés lehetősége velünk maradt, olyannyira, hogy ma már szürreális mindennapi irodai bejárásra munkaerőt találni – hangsúlyozta. A munkaadók kénytelenek ennek megfelelni, és alkalmazkodni hozzá.

A home office és a távmunka jó lehetőség a cégek számára, hiszen olyan településeken is találnak jelentkezőket, amire eddig nem is gondolhattak.

A munkaerőpiaci kereslet-kínálat jó indikátora a gazdasági folyamatoknak. Ami már jól látszik, hogy szeptembertől kezdve a kiskereskedelmi láncok visszavették a toborzást, ami valószínűleg összefügg a lakossági fogyasztás csökkenésével. Másrészt a nemrég még nagyon aktív, kis méretű, 5–10 fős cégek lettek nagyon óvatosak. Őket vagy a forint-euró, vagy az energiaárak, vagy a csökkenő fogyasztás érintette meg.

Várható, hogy a technológiai területen, az informatikában is lassulás jön, ami sok magyar céget érinthet, amelyik nemzetközi piacra dolgozik. A napokban jelentettek be világcégek több tízezer fős elbocsátásokat, ami azonban egyelőre csak annyit jelent, hogy az extrém magasságokból kissé visszavesz a szektor, de az még továbbra is nagy felvevőpiac marad – szögezte le a Profession.hu ügyvezetője.



