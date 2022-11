Korábbi sajtóhírek szerint szerdán hozza nyilvánosságra az Európai Bizottság azt, hogy elfogadja-e a magyar kormány eddigi lépéseit, és felszabadítja-e a zárolt uniós forrásokat, vagy újabb feltételeket szab, ami példátlan lenne a nemzetközi diplomáciában.

Fotó: Gregus Bertalan / Navracsics Tibor Facebook-oldala

Miután az Európai Bizottság – megszegve a kormánnyal született megállapodást – a múlt héten a sajtó elé vitte a témát, előbb a nemzetközi újságírókat tájékoztatva az esetleges lépéseiről, háttérbeszélgetést hívott össze a kormány is. Ezen Navracsics Tibor területfejlesztési és uniós források felhasználásáért felelős miniszter azt mondta, meglátása szerint nem áll fenn a forrásvesztés veszélye, legalábbis ez év végéig biztosan – értékelte a kormány egy háttérbeszélgetésen az Európai Bizottság tegnapi kiszivárogtatását az úgynevezett kondicionalitási eljárásról.

A megjelent sajtóhírekből az derül ki, hogy a júniusi céloknak megfelelően haladunk, vagyis tarthatók a menetrendek

– mondta az eseményen Navracsics Tibor.

A háttérbeszélgetésen elhangzott, hogy minden lépést egyeztettek a bizottsággal, vagyis ha az eredménnyel elégedetlenek, azzal magukat minősítik. A sajtóban felmerült kritikák, mint az, hogy kit neveznek ki az Integritás Hatóság élére, azt jelenti, hogy a kormánynak egy független hatóság életébe kellene beleszólnia, legalábbis ha teljesítenénk az újságokban megjelent igényeket. De – tették hozzá – kiemelten fontos leszögezni, hogy Magyarországnak nincs hivatalos információja arról, hogy mit is kifogásolhat az Európai Bizottság, mert a múlt szerdai szivárogtatása párját ritkító, a tárgyaló féllel, vagyis a kormánnyal nem közölték azt, amit a sajtó egy szűk részével már igen.

Hazánk számára azért létfontosságú a döntés, mert nagyjából háromezer milliárd forintnyi támogatási összegről van szó. Ennek egy része a mostani uniós költségvetést, illetve a koronavírus-helyreállítási alapot, a másik része pedig a következő, hétéves uniós költségvetési ciklus forrásait érinti.

Tehát egyáltalán nem vagyunk késésben. Az eredeti megállapodásban szereplő 17 követelményt a kormány teljesítette, ám volt köztük olyan, aminek a határidejét eleve március végében határozták meg, és ezt az Európai Bizottság is elfogadta.

Most ennek a későbbi határidőnek a teljesítésébe kapaszkodva fogalmazhat meg újabb igényeket a bizottság, ami a kormány szerint elfogadhatatlan, de természetesen, mint ahogy eddig, a következőkben is igyekszik rugalmasan kezelni a politikai jellegű vitát. Éppen ezért legutóbb Orbán Viktor is úgy nyilatkozott, hogy nincs akadálya annak, hogy Magyarország megkapja az uniós forrásait.



