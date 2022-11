Nem áll fenn forrásvesztés veszélye, legalábbis ez év végéig biztosan – értékelte a kormány egy háttérbeszélgetésen az Európai Bizottság tegnapi kiszivárogtatását az úgynevezett kondicionalitási eljárásról. A megjelent sajtóhírekből az derül ki, hogy a júniusi céloknak megfelelően haladunk, vagyis tarthatók a menetrendek – mondta az eseményen Navracsics Tibor területfejlesztési és uniós források felhasználásáért felelős miniszter.

Fotó: Gregus Bertalan / Navracsics Tibor / Facebook

A magyar fél meglátása szerint továbbra is az a legvalószínűbb forgatókönyv, hogy december 31-ig megszületnek a megállapodások, amelyek lehetővé teszik a forrásokhoz való hozzáférést. Ugyanakkor – tették hozzá – a kötelezettségek végrehajtása még nem ért véget, és ez evidencia, hiszen eredetileg is tartalmaztak jövő évi határidőket a magyar vállalások, amit a bizottság is elfogadott.

A bizottságnak a sajtóban szerdán napvilágot látott álláspontja ebből a szempontból sem volt meglepő, mert mint mondták, ahogy az eddigi, úgy a jövőbeli határidőket is tartani fogja Magyarország.

Vagyis az eredeti menetrendnek megfelelően haladunk, és jövőre már megkaphatjuk az uniós forrásokat. A tegnap megjelent sajtóhírekből a magyar kormány szerint az derült csak ki, hogy az Európai Parlement óriási nyomás alat tartja a bizottságot, amely emiatt arra helyezi a hangysúlyt, hogy mi nem teljesült, és igyekszik megfelelni a politikai elvárásoknak, ezért esetleg új részfeltételekkel is előállhat. Ettől még Magyarország teljesíti vállalásait, és a bizottsággal ennek megfelelően feltételezhetően minden szükséges dokumentumot aláírnak, amelyben az eredetileg kitűzött március 31-i teljesítési határidő is szerepel majd, amely az igazságszolgáltatással kapcsolatos átalakítást tartalmazza.

Eredetileg is úgy tárgyaltunk, hogy ezen határidőig tudunk minden elvárást teljesíteni. És ha ez megvalósul, akkor az új költségvetésből is érkezhetnek már a források – mutatott rá Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter.

A forrásvesztés azért sem volt opció a magyar fél részéről, mert technikai jelegű a felfüggesztés, és bármilyen részét függesztik is fel a források utalásának, akkor is a 35 százalékra biztosított a kötelezettségvállalás, tehát a következő uniós költségvetés terhére is kiírhatók lesznek a pályázatok. Vagyis, mivel a felfüggesztés a következő uniós költségvetést érintené, és ennek a hétéves periódusnak az elején vagyunk, ezért mindez nem nehezíti meg a tervezést, a programokat el lehet indítani.

A koronavírus-járvánnyal kapcsolatos helyreállítási alapnál pedig minden országnak mérföldköveket írnak el. A különbség az, hogy esetünkben van egy úgynevezett szupermérföldkő, amely feltételnek teljesülni kell ahhoz, hogy elkezdődjön a kifizetés. Ez a feltétel az igazságügyi rendszerünket érinti, amelyre a már említett jövő március végi határidő vonatkozik, amire a Bizottság is rábólintott, hiszen kétharmados jogszabály módosítását igényli.

A háttérbeszélgetésen elhangzott, hogy minden lépés egyeztetve volt a bizottsággal, vagyis ha az eredménnyel elégedetlenek, azzal magukat minősítik. A sajtóban felmerült kritikák, mint például hogy kit neveznek ki az Integritás Hatóság élére, azt jelenti, hogy a kormánynak egy független hatóság életébe kellene beleszólnia, legalábbis ha teljesítenénk az újságokban megjelent igényeket. De – tették hozzá – kiemelten fontos leszögezni, hogy Magyarországnak nincs hivatalos információja arról, hogy mit is kifogásolhat az Európai Bizottság, mert a szerdai szivárogtatása párját ritkító, a tárgyaló féllel nem közölték még azt, amit a sajtó egy szűk részével igen.

Mindenesetre – szögezték le a jelenlévők – az Európai Bizottság nem jelezte a tárgyalásokon, hogy baja lenne bármivel is 17 pont teljesítéséből, a magyar kormány ugyanakkor minden ajánlást megfontol a továbbiakban is.

Szerdán a Frankfurter Allgemeine Zeitung arról írt, hogy 7,5 milliárd eurós forrástól eshet el Magyarország, mert az Európai Bizottság szerint nem teljesítette kellőképpen a korrupció elleni küzdelemben tett ígéreteit.

Az Európai Bizottság javaslata, a sajtó tolmácsolása szerint, arra irányul, hogy továbbra is megmaradjon bizonyos uniós források felfüggesztése, de ez Magyarország számára azért nem zavaró tényező, mert a menetrendből adódóan a magyar feladatok egy része egyébként is a jövő évre húzódik át – mutatott rá Navracsics Tibor.