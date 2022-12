A magyarok többsége (53 százaléka) úgy gondolja, hogy kevesebbet tud idén karácsonyi ajándékra költeni, mint szeretne, a megkérdezettek harmada viszont az infláció nyomán kénytelen a szándékoltnál többet hagyni a kereskedőknél – derül ki a MediaMarkt friss, magyarok körében végzett reprezentatív kutatásából.

Bármilyen ünnepről legyen is szó, nagyon elenyésző azon családok száma, akik semmilyen alkalomból, soha nem ajándékoznak (4-5 százalék). Az ajándékozási kedv nem függ az iskolai végzettségtől, a lakóhely típusától vagy a régiótól, a nemtől viszont igen. A nők nagyobb arányban, közel 80 százalékban nyilatkoztak úgy, hogy szoktak ajándékozni a családjukban, mint a férfiak, akiknél ez csupán 70 százalék volt.

A válaszadók háromnegyede gondolja úgy, hogy idén is fog ajándékozni, további 12 százalék pedig, hogy fog, de csak a gyerekeknek. A lakosság mindössze 9 százaléka biztos abban, hogy nem fog ajándék kerülni a fa alá, további 15 százalék pedig még nem döntötte el.

Idén lehet, hogy a kevesebb is több

Az idei év várhatóan szegényesebb lesz ajándékozás szempontjából.

A megkérdezettek több mint fele nyilatkozott úgy, hogy kevesebbet költ idén ajándékra,

mint szeretne, ebből a nők közel 60 százalékot, a férfiak 48 százalékot tesznek ki. De sokan vannak olyanok is (33 százalék), akik szerint ugyanannyi ajándék vásárlása az árak emelkedése miatt többe fog kerülni, mint tavaly ilyenkor. A felmérés szerint a lakosság 67 százaléka 30 ezer forintnál is kevesebbet költ ajándékokra, ebből a kistelepülésen élők és az alacsonyabb végzettségűek az átlagnál is jóval kevesebbet, 10 ezer forint alatti összeget tudnak erre a célra szánni. A diplomások közel negyede 30–50 ezer, másik negyede még többet, 50–100 ezer forint között tervez költeni. Ahol nem ajándékoznak, ott az a családi megegyezés, hogy az együttlét a fontosabb, nem az ajándék (56 százalék), de jelentős azok aránya is, akik anyagi okokat jelöltek meg az ajándékozás elhagyására (40 százalék). Megjelennek a fenntarthatósági szempontok is, a nem ajándékozó válaszadók negyede nem akar újabb tárgyakat halmozni.

Fotó: NurPhoto / Getty Images

Személyes dolgokat szeretünk adni és kapni is

Szerencsére még mindig jobban számít nekünk az ünnepek meghittsége, mint az ajándék, és annak értéke. Saját kezűleg kevesen készítenek ajándékot (4 százalék), viszont jól ismerik azokat, akinek kedveskedni szeretnének, és igyekeznek azt választani, amire igazán vágynak (38 százalék). Az idősebbeknél még magasabb ez az arány (46 százalék).

Emellett sokan praktikussági szempontokat helyeznek előtérbe, és többnyire olyan tárgyat szeretnek venni, amire a másiknak szüksége van (36 százalék).

Ezt a választ az átlagnál jóval magasabb arányban (44 százalék) a 20–29 közötti korosztályban jelölték meg.

A legtöbben a személyes dolgoknak, apróságoknak örülnek (49 százalék), a nők valamivel magasabb arányban (55 százalék), mint a férfiak (42 százalék). A fiatalabbak a személyes ajándékok mellett kifejezetten szeretik a meglepetéseket is, akkor is, ha az esetleg olyan, amire nincs szükségük. A középkorúak praktikusabb gondolkozásúak: inkább szeretik megbeszélni, mi legyen az ajándék. A válaszadók ötöde kimondottan szereti, ha konyhai, háztartási eszközöket kap, ez a válasz a 20–29 közötti korosztályban volt a legnépszerűbb.

Még mindig szeretünk személyesen vásárolni

Az ajándékok keresgélése tekintetében egyértelműen az online böngészés van előtérben. A férfiak és a középkorúak az átlagot meghaladó mértékben jelezték, hogy nemcsak online választanak, de úgy is rendelik meg a termékeket.

Nem elhanyagolható ugyanakkor a személyes beszerzés sem:

a válaszadók közel egynegyede továbbra is szeret körülnézni, és az üzletekben, nagyobb bevásárlóközpontokban beszerezni az ajándékokat. A kisebb-nagyobb műszaki cikkek gyakran szerepelnek az ajándéklehetőségek között, 63 százalék nyilatkozott úgy, hogy szokott elektronikus cikkekben is gondolkodni karácsonyi ajándéknak. A férfiaknál valamivel nagyobb ez az arány, mint a nők esetében, és némileg a felsőfokú végzettséggel rendelkezőkre is igaz az, hogy nagyobb valószínűséggel vásárolnak műszaki cikket ajándékba.