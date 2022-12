Kormányrendelet jelent meg a legfrisseb Magyar Közlönyben az extraprofit adókról szóló nyári kormányrendelet módosításáról. Ennek fontosságát jól mutatja, hogy más döntés nem is szerepel a mai számban.

Ebben az olvasható, hogy a lépésre azért volt szükség, hogy a kormány a szankciós benzinárakból keletkező extraprofitot elvonja és a rezsivédelmi alapba irányítsa.

Ennek érdekében több változást is elrendelt, a legfontosabb azonban, hogy

a Mol által is fizetett extraadó kulcsát 40 százalékról 95 százalékra emelte.

Az új szabályozás pontosan úgy szól, hogy a kőolajtermék-előállítói a 2022. és a 2023. adóévre vonatkozóan különadó önadózás útján történő megállapítására, bevallására és megfizetésére kötelezettek. Ennek a szegmensnek a legnagyobb hala a Mol.

Volt már ilyen

A kormány nem először nyúl hozzá ehhez a teherhez, a nyáron (augusztus 1-től) az addig 25 százalékos elvonást 40 százalékra növelte. Ez akkor következett be, amikor a 480 forintos hatósági ár jogosulti körét szűkítették és csak a magánszemélyek által tulajdonolt személyautókra hagyták meg. Most ugyanez a logika mutatkozik meg. Tegnap 23 órától eltörölték a benzinárstopot, ami nyilvánvalóan pozitív fordulat a Mol számára, hiszen piaci alapon értékesíthet a jövőben.

Azonban ez a hasznot szinte teljes egészében lefölözi a kormány.

A Mol az Oroszországból származó kőolaj beszerzési ára és a világpiaci olajár különbözete után fizeti az extraprofit-adót. A mostani 95 százalékos sáv holnaptól lép hatályba.

Előre szóltak

A döntés nem váratlan: Orbán Viktor a mai kormányülés közben jelentette be közösségi oldalán, hogy "szankciós benzinárak vannak érvényben egész Európában, Magyarországon az ebből keletkező extraprofitot elvonjuk és a rezsivédelmi alapba irányítjuk".

A hírtől gyorsan lelombozódtak a Mol befektetői, hiszen rögtön arra lehetett következtetni - ami be is igazolódott -, hogy megemelik a Mol extraadóját, miután így is tetemes profitot halmozott fel az elmúlt negyedévekben. Tőzsdenyitás után még markáns felpattanással startolt a Mol, az olajcég részvénykurzusa közel 3 százalékkal, 2900 forint fölé is többször bekukkantott. A kormányfői jelzés után viszont megfordult a trend a Mol piacán is, a kurzus délnek indult.