Már a szlovákok és a csehek is többet költenek karácsonyi ajándékokra a magyaroknál, a többség 10 és 30 ezer forint között költ meglepetésekre a szeretteinek. A spórolás azon is látszik, hogy bár sokan adnak ajándékot, az erre szánt összeg az infláció miatt kevesebb, mint ahogy az ajándékozottak köre is csökkent. A tavalyi 7 megajándékozotthoz képest az idén a legtöbben már csak 3-6 rokonnal vagy baráttal számolnak – derült ki az Árukereső.hu felméréséből.

Fotó: New Africa

Az ajándékkeresésnél kiemelt fontosságú a minőség és az ár, de megjelent a környezettudatosság is: több mint 6 százalék ezen szempont alapján rendel terméket.

A legtöbben már novemberben beszerzik az ajándékokat, a válaszadók több mint 32 százaléka tesz így, de vannak, akik még korábban elkezdik a készülődést.

A Black Fridayt ugyanakkor kevésbé használják ki a magyarok, mint a régió többi lakója. Míg a szlovákoknál 86, a horvátoknál 84, a cseheknél, a szerbeknél és a szlovákoknál pedig 70 százalék körül van azok aránya, akik kihasználják a Black Fridayt és a hasonló leárazásokat, nálunk csak minden második ember (51 százalék) él aktívan ezekkel a lehetőségekkel.

A magyarok egyébként elektronikai cikkekre vágynak leginkább a weboldal felmérése szerint, ezek, illetve a háztartási eszközök mellett ugyanakkor megjelenik a ruhakategória is. Sokakat tenne boldoggá, ha kávéfőzőt, laptopot, okostelefont, órát, könyvet, esetleg parfümöt találna a fa alatt.

A legtöbben egyébként úgy vélik – és ez a teljes régióra is igaz –, hogy pénz nem lehet karácsonyi ajándék.

A jelenlegi gazdasági helyzet ellenére is csak nagyjából a megkérdezettek tizede adna közvetlenül ajándékot ebben a formában.