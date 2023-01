A Pénzügyminisztérium közzétette gazdasági előrejelzéseit az újévre és a 2026-ig terjedő időszakra. Amint várható volt, a gazdasági növekedés lelassulására számítanak 2023-ban, miközben az infláció az év átlagában még nem lassul 2022-höz képest, az évtized közepére azonban a prognózis szerint visszatérhetünk a korábbi kedvező trendekhez.

A PM úgy becsli, a tavalyi háborús-inflációs évben 4,8 százalékra lassulhatott a GDP éves növekedése a 2021-es 7,1 százalékról. Miközben Európa 2022/2023 fordulóján recesszióba siklik, jövőre a magyar gazdaság 1,5 százalékkal növekedhet, de az ezt következő években visszatérhetünk a 4 százalék fölé.

Az infláció az év második felében csökkenhet meredeken

A 2021-ben még 5,1 százalékra mért éves átlagos infláció tavaly 14,6 százalékra pattant fel, és idén sem számít a pénzügyminisztérium ennél kevesebbre. Az idei 15 százalékos jóslatuk éves átlag, korábban kormánypolitikusok többször is azt jelezték előre, hogy az év végére egyszámjegyűvé válhat ismét az drágulás havonta közölt éves mértéke. 2024-re már csak 4,3 százalékos átlagos inflációt vár a PM, a következő két évre pedig 3 százalékot.

Nem csökken a reálbér

Tavaly az év második felére gyorsult fel az infláció, most az év elején még magas maradhat, mindezek ellenére tavaly sem csökkenteek a reálbérek, és erre az idei nehéz évben sem számít a minisztérium. A 2022-es 2,2 százalékos reálbérnövekedés után idén 0,7 százalék további bővülést jövendöl, a következő években pedig legalább öt százalékos éves növekedési ráták jöhetnek a bérek reálértékében.

A reálbérek tavaly Európa-szerte csökkentek, és számos országban idén további romlásra számítanak.

Lelassul a fogyasztás növekedése, de nem a mínuszba

Az infláció felpörgésének hatása, ami csökkenti a bérek reálértékét, megmutatkozik a háztartási fogyasztás előrejelzésekben. A tavalyi mintegy 6,7 százalék után idén már csak 0,9 százalékkal növekedhet a fogyasztás, de jövőre már 3 százalékkal, a következő években pedig ennél is többel.

A háztartási fogyasztási kiadások nagyjából ugyanebben az ütemben növekedhetnek, a természetbeni társadalmi juttatások növekedési üteme ugyanakkor tartósan csökkenhet a tavalyi 4,2 százalékról, évi 1,2 és 1,5 százalék közé a következő esztendőkben. A közösségi fogyasztás a 2023-ra előrejelzett 0,5 százalék után a következő években 1,3-1,4 százalékkal bővülhet.

Visszaesnek a beruházások

Nehéz évet sejtetnek a külkereskedelmi előrejelzések is, az export növekedése a tavalyi 8 százalékról idén 2,8 százalékra lassulhat, ugyanakkor az import is fékez a PM szerint, 8,3-ról 1,4 százalékra, aztán a következő években a kivitel és a behozatal is lényegesen magasabb tempóra kapcsolhat újra.

A leglátványosabban talán a beruházások gyengülnek idén. Tavaly a becslés szerint még 6,4 százalékkal bővültek, idén azonban 1,4 százalékos csökkenés az előrejelzés. Jövőre azonban már ismét 4,9 százalékos növekedésre számítanak.