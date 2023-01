Tájékoztattam a bizottságot, hogy minden a menetrend szerint zajlik, Magyarország a lojális együttműködés és a kölcsönös tiszteleten alapuló párbeszéd híve az Európai Unióban

– közölte Varga Judit igazságügyi miniszter a Karc FM-en egy nappal az unió fővárosában tett látogatása után.

Fotó: Getty Images

A tárcavezető kedden Brüsszelben vezető tisztségviselőkkel találkozott, ahol természetesen a téma a hazánknak járó uniós források, illetve a felszabadításukhoz kötött igazságügyi vállalások teljesítése volt.

Varga Judit elmondása szerint a múlt héten társadalmi vitára bocsátott javaslatcsomag Johannes Hahn költségvetési és Didier Reynders jogérvényesülési biztosok részéről kedvező fogadtatásban részesült.

Emlékeztetett, hogy a szaktárca múlt csütörtökön rakta fel a honlapra a többoldalas vállalásnak a kodifikált szövegét, amelyet pénteken a bizottság angol nyelven is megkapott. Ugyanakkor Varga Judit jelezte, a biztosok részleteiben még nem ismerhették meg a szöveget, ez most a tisztségviselőkre tartozik, akikkel már az elmúlt hónapokban is folyamatosan egyeztettek, szerinte ez idő alatt komoly rutinra tettek szert.

Nagyon optimista vagyok, az Európai Uniónak is az az érdeke, hogy ha van egy megállapodás és egy határidő, akkor konstruktívan segítse ennek teljesülését. Nyilván magyar oldalról ennek nem lesz akadálya

– mondta a miniszter, aki egy dolgot vár a bizottságtól: hogy legyenek objektívek. „A jóhiszeműség nagyon sokat segítene, hiszen nem tudom azt alátámasztani, hogy vajon miért ne lehetne az Európai Bizottságnak is érdeke, hogy a magyar menetrend a megbeszéltek szerint teljesüljön” – mondta Varga Judit.