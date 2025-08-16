Akár bele is bukhat Putyin az orosz-ukrán háború befejezésébe, hiperinfláció és recesszió következhet be

Az Ukrajna 2022-es lerohanása óta eltelt három évben folyamatosan nőtt a nyomás, ám az orosz gazdaság végül nem süllyedt recesszióba. Viszont egy esetleges orosz-ukrán békekötés után nagyon nehéz kihívások várnak a Kremlre; a gazdasági növekedést felpörgető hadikiadásokatat vissza kell fogni, súlyos anyagi és társadalmi ára lesz a békének.

A háborút kibírja az orosz gazdaság. A kérdés, hogy békét kibírja-e. / Fotó: Anadolu via AFP

A washingtoni székhelyű Center for European Policy Analysis (CEPA) kutatóintézet szerint Oroszország gazdasági kilátásai a háború lezárulta után tovább sötétedhetnek. Ennek részben az az oka, hogy az ország „függővé vált” a katonai kiadásoktól gazdasága fenntartásában, részben pedig az, hogy Moszkvát számos olyan gazdasági probléma terheli, amelyek megoldása a harcok lezárulta után is hosszabb időt vehet igénybe – áll a központ friss jelentésében.

Még aktív harcok nélkül is magas szinten kellene tartani a katonai kiadásokat

– állítja Alekszandr Koljandr, a CEPA vezető kutatója.

Súlyos ára lesz az orosz gazdaság békegazdálkodásra való átállásának

Oroszország költségvetése szerint az ország

2025-ben rekordösszegű, 13,5 ezer milliárd rubelt költ a hadseregre (kb. a GDP 6 százaléka, a szovjet idők csúcs-aránya),

szemben a tavalyi körülbelül 10,8 ezer milliárd rubellel.

Közgazdászok szerint ez az ösztönző csomag hajtotta fel 2024-ben az orosz GDP-t 4 százalékra.

Sokan attól tartanak, hogy a pénzbőség eláraszthatja a piacot, hiperinflációt okozva, és hogy a Kreml erre válaszul befagyaszthatja a betéteket, vagy tömeges privatizációs programokat indíthat „azzal a céllal, hogy a megtakarításokat a tőzsdére terelje”.

Ez persze nem jelenti azt, hogy nincsenek optimistább előrejelzések. Nyilvánvaló, hogy a katonai kiadások csökkentése kedvezően hatna a gazdaság más ágazataira, különösen akkor, ha egyes szankciókat feloldanának, ami növelné az importot, mérsékelné az árakat és enyhítené a pénzkínálatra nehezedő nyomást.

Az elemzők általában egyetértenek abban, hogy az orosz gazdaságot nem lesz könnyű visszaállítani a békeidős gazdálkodásra.

A hadiipari termelést folytató gyárakban a termelés csökkentése nagyjából a dolgozók egyharmadát feleslegessé teszi,

őket át kell képezni, és munkát kell találni nekik, ami tovább növeli az állami kiadásokat. Gyakorlatilag csatlakozni fognak a harctérről hazatérő több százezer veteránhoz - legalábbis munkerőpiaci szempontból.