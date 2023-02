Üzemanyag-embargó: négy irányból is érkezhet áru, de kicsit drágán Kétségtelenül árt Oroszországnak az orosz olajtermékek exportjára és importjára február 5-től vonatkozó uniós tilalom, ám ennek az árát megfizetik az európai országok is. Bár dízelhiánytól talán nem kell tartani, mert olaj vagy olajtermék négy irányból is érkezhet a földrészre, de az eddiginél drágábban. A Mol százhalombattai és pozsonyi finomítóját is sújtja, hogy az Adria olajvezeték üzemeltetője megteheti – és most meg is teszi –, hogy rendkívül magas tranzitdíjat kér a megbízóitól.