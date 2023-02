A postahelyi ellátottság nemzetközi szinten is kiemelkedő Magyarországon, miközben a háború és a szankciók okozta energiaválság miatt a társaság működtetésének költségei továbbra is tetemesek. Emiatt a Magyar Posta Zrt. úgy döntött, hogy nincs lehetőség további ideiglenesen szünetelő posták újranyitására – jelentette be hétfőn a Magyar Posta.

Szomorú hírt közölt a szünetelő postahivatalokról a Magyar Posta.

Fotó: Majzik Attila / Délmagyarország

A közleményben emlékeztettek: a társaság október végén jelentette be, hogy az energiaárak drasztikus emelkedése miatt 364 posta működésének szüneteltetésére kényszerül, ám

az önkormányzatokkal folytatott intenzív tárgyalások eredményeként 32 településen összesen 45 posta újra kinyitott.

A vállalat vezetése megvizsgálta a szünetelő posták további működtetésének lehetőségeit. Az eddigi tapasztalatok szerint a működő, több mint 2200 szolgáltatóhely megfelelően kezeli az ügyfélforgalmat. A Magyar Posta továbbra is lényegesen

túlteljesíti a jogszabályi kötelezettségeit, az előírtnál mintegy 600 postával több áll az ügyfelek rendelkezésére.

A Magyar Posta közleményében kitért arra, hogy új partneri programot indít. Ennek keretében lehetőséget biztosít arra, hogy az önkormányzatok, vállalkozások, és egyéb partnerek még nagyobb számban vegyenek részt a posták működtetésében.

Felidézték, hogy korábban már 19 Takarékbank-fiók és két kistelepülési élelmiszerüzlet bevonásával tesztelték a partneri üzemeltetési formát. A Magyar falu programban megújuló kistelepülési üzletek közül 220-ba integrálódik postai szolgáltatás. A tapasztalatok szerint ez az üzemeltetési forma mind az ügyfelek, mind a partner vállalkozások számára hatékonyan és eredményesen működik – írják a közleményben.

További újranyitásokra a Magyar Posta szerint nincs lehetőség.

Fotó: Majzik Attila / Délmagyarország

Részletezik, hogy a társaság a felvételhez köthető tevékenységet – egyebek közt csekkfelvételt – kíván partneri kezelésbe adni, a háznál történő kézbesítést továbbra is a Magyar Posta Zrt. végzi.

Az új partneri modell keretében a meglévő vállalkozói vagy szolgáltatói tevékenység mellett végezhető a postai feladat, így növelhető az ügyfélkör és az árbevétel, erősödik a vidék megtartóereje – mutattak rá a közleményben.

A vállalat arról is tájékoztatott, hogy a Magyar Posta megújított feltételekkel továbbra is lehetőséget biztosít a posták szerződéses üzemeltetésére, a szerződő fél üzleti alapon fizet díjat.