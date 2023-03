Több mint 60 milliárd forint kifizetés lesz a következő néhány napban három Prémium Magyar Állampapír (PMÁP) után. Ez a pénz nem kamatozik tovább, így az ügyfeleknek fontos lehet rendelkezni róla – írta közleményében a Bank360.hu.

Az inflációkövető állampapírok tulajdonosai számára jó hír, hogy két sorozatnak is esedékes lesz a kamatfordulója a következő napokban. Az eddig 11,75, illetve a 6,6 százalékos állampapírok 16 százalékos kamattal mennek tovább. Fontos azonban, hogy a Magyar Állampapír Plusszal (MÁP+) szemben a Prémium Magyar Állampapír kamatait nem fekteti be automatikusan a befektetési szolgáltató, így ezekről az ügyfeleknek kell rendelkezniük. Ennek hiányában a pénz a számlákon marad, de nem kamatozik.

Fotó: Kallus György / VG

Az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) honlapja szerint február végén meghaladta az 5 ezer milliárd forintot a PMÁP-ban lévő pénzmennyiség. Még a hónap végéig több mint 1070 milliárd forintnyi állampapírnak lesz kamatfordulója, a 2029/J sorozat kedden, a 2027/I pénteken, a 2025/K pedig jövő csütörtökön fizet kamatot,

amelynek a várható mértéke a fennálló állomány alapján meghaladhatja a 60 milliárd forintot.

Március utolsó napján fizet kamatot a 2025/N jelzésű Bónusz Magyar Állampapír (BMÁP) is, amelyben 643,7 milliárd forintnyi megtakarítás van. Ez az állampapír ráadásul nem is évente, hanem háromhavonta fizet. Az időarányos kamat ennél a kötvénynél is 10 milliárd forintos nagyságrendű lehet.

Akinek ilyen állampapírjai vannak, a kamatfizetés után szabadon rendelkezhet a kamattal.

Ha szüksége van a pénzre, ki is veheti, és elköltheti, de be is fektetheti újra. Vásárolhat belőle más állampapírokat vagy egyéb értékpapírt, banki betétben is lekötheti. Azt az eredeti értékpapírt, amelyből a kamat származott, nem lehet már megvásárolni. Ha a befektető PMÁP-ot szeretne, abból most kétféle érhető el, a 2027-es lejáratú 15,25 százalékos, a 2030-as 16 százalékos kamatot fizet az aktuális kamatperiódusban. Ha BMÁP-ot, abból a 2025/O jelzésű sorozat vásárolható meg, annak 15,17 százalékos az induló kamata.

Akinek a Magyar Államkincstárnál van számlája, az a Webkincstárban vagy a Mobilkincstárban már a kamatfizetés előtt rendelkezhet az összegről. Háromféle lehetőséget ajánl fel a kincstár: diszkontkincstárjegybe, Egyéves Magyar Állampapírba vagy Magyar Állampapír Pluszba lehet beforgatni előzetes rendelkezés alapján a kamatot. Aki másféle állampapírt szeretne vásárolni, annak meg kell várnia a kamatfizetést, utána veheti meg a kiszemelt értékpapírokat.