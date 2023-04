Már tavaly év végén a hazai infláció mintegy ötöde a vállalati túlárazásokból származott – erről beszélt a Világgazdaságnak adott interjújában Virág Barnabás, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) alelnöke, aki szerint az inflációs pszichózis sok ágazatot magával ragadott, így ott is jókora áremelések történtek, ahol a költségek nem indokolták volna.

Korábban megírtuk: Egész Európában egyedülálló, ahogy a magyarországi vállalatok az energiaválság kellős közepén növelték a profitjukat, pont akkor, amikor idehaza végig 20 százalék fölött volt az infláció.

Ezek alapján a 25,4 százalékos inflációs dinamika inkább 20 százalék körül lenne, ha nem létezne a jelenség, amelyet az MNB profit húzta inflációnak nevez.

A jegybank szakemberei decemberi inflációs jelentésükben számoltak be róla először a harmadik negyedév elemzésekor: akkor a szállítás-raktározás területén 84, a feldolgozóiparban 50, de még a válság hatásainak igencsak kitett kereskedelem és turizmus ágazatban is 25 százalékkal emelkedtek egy év alatt a profitráták. Ennek is köszönhető, hogy a vállalatok árazási gyakorlata egy ideje teljesen nyomon követhetetlen.

Hiába stabilizálódott a forint árfolyama, és csökkentek az energiaárak, ebből szinte semmit nem éreznek a hazai fogyasztók.

A lapunknak korában nyilatkozó elemző szerint a mostani helyzetben, amikor nem 2-3 százalékos az infláció, hanem 20-25, a vállalatok megpróbálnak előre felkészülni, és bebiztosítani egy magasabb bevételt arra az esetre, ha a költségeik a vártnál is nagyobb mértékben emelkednének. Mindenesetre nem árt hangsúlyozni, hogy nem csak magyar jelenségről van, Amerikában ez már tavaly év elején felütötte a fejét.