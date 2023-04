Amit az ügyfeleknek tudniuk kell Az ügyfelek az átállással kapcsolatos tudnivalókról a Takarékbank és az MKB Bank valamennyi érintett online platformján (köztük a honlapokon), továbbá az elmúlt hónapokban megküldött bankszámlakivonatokból, elektronikus levelekből, a bankfiókokban, valamint személyes kapcsolattartóikon és az ügyfélszolgálaton keresztül egyaránt tájékozódhatnak. Az egyesüléssel, valamint az egyesült bank szolgáltatásaival kapcsolatos információkról az ügyfelek 2023. május 1. napjától az MBH Bank hivatalos honlapján, a www.mbhbank.hu oldalon is tájékozódhatnak. Fontos tudnivaló, hogy az átállás nem érinti a fizikai betéti és hitelkártyás vásárlást, valamint a kereskedői kártyaelfogadó szolgáltatást, az említett szolgáltatások az egyesülési hétvége alatt is zavartalanul működnek. Szintén könnyebbség az ügyfeleknek, hogy a használatban lévő, érvényes bankkártyákat az ügyfelek mind az átállási hétvégén, mind pedig azt követően is használhatják. Az MKB Bank és a Takarékbank, illetve május 1-től az egyesült MBH Bank bankfiókjai 2023. április 28-án (pénteken) egységesen 12:00-ig tartanak nyitva, 2023. április 29-től május 1-ig – a hétvége és ünnepnap miatt – zárva tartanak. A két pénzintézet ügyfelei az átállás idején az elektronikus csatornák elérésében és az azonnali átutalási megbízásoknál leállásokat tapasztalhatnak, a digitalizált kártyahasználatban, az internetes vásárlások jóváhagyásában, és az ATM-hálózaton történő készpénzfelvételben pedig rövidebb szolgáltatáskiesésekre kerülhet sor.